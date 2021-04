En Villa Aura tapan hoyos de las calles con cemento ante descuido de autoridades

Moradores del sector Villa Aura, en el municipio Santo Domingo Oeste, han tenido que tapar con concreto los hoyos que tienen varias de sus calles, los cuales deterioran sus vehículos y dificultan el tránsito tanto para los conductores como los transeúntes.

Pese al trabajo realizado todavía quedan muchos boquetes por tapar, debido a que las vías están totalmente destruidas.

Los comunitarios se han cansado de clamar a autoridades como el alcalde José Andújar, así como al Ministerio de Obras Públicas para que acudan a asfaltar las calles que tienen varios años deterioradas. Desde la gestión del anterior edil, Francisco Peña, han pedido que acudan a reparar sus vías, las cuales se convierten en grandes charcos de agua cuando llueve.

Sus reclamos han caído en oídos sordos y se sienten desamparados de las autoridades y dicen que son ciudadanos que, al igual que otros, merecen recibir ese tipo de servicios, debido a que pagan por sus impuestos. Se quejan de que sus vehículos cada día sufren más daño.

Uno de los agujeros tapados con el concreto. ( DIARIO LIBRE)

Ante la situación, varios de los agujeros han sido tapados con concreto. El trabajo es rústico y es una salida desesperada al problema. Esperan, al menos, que los vehículos no se deterioren tanto al transitar.

Las calles que más boquetes tienen son la 21 (que es la entrada principal a la barriada), la 13, parte de la 17 y la 19.

Cuenta José González, uno de los residentes en el pequeño sector compuesto en su mayoría por varios edificios, que hace casi dos años la mayoría de las calles fueron asfaltadas, incluso algunas que no lo necesitaban le tiraron una capa asfáltica de nuevo y muchas de las dañadas fueron dejadas así.

“Cuando ellos vinieron a tirar las calles, lo hicieron con muchas de las que estaban buenas y nosotros le decíamos que esas no eran necesarias, pero no nos hacían caso y prometían trabajar todo el sector, pero un día se llevaron todos los equipos y no han vuelto más”. Indicó.

Los boquetes tapados están en hileras. ( DIARIO LIBRE)

Señaló que lo que piden es que les arreglen esas calles, que son de las principales, ya que no aguantan su deterioro, el daño que causan y las enfermedades que provoca la polvareda que se levanta, al igual que los charcos cuando llueve.

También indicó que tenían esperanza de que el nuevo alcalde, José Andújar, hiciera algo por las vías, pero ha pasado un año desde que asumió y ni se ha asomado, pese a que Obras Públicas anunció un plan de asfaltado.

Fuente: DL