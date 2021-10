Encuentran calcinado y atado de pies y manos médico reportado como desaparecido

Familiares y amigos confirmaron que se trata del médico José Miguel Cabrera Luna, de 37 años, el cuerpo que fue encontrado calcinado, con pies y manos atados en la Loma de Baldón en la comunidad de Gurabo de esta ciudad.

Agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional iniciaron una investigación sobre el hecho. Cabrera Luna fue reportado como desaparecido ayer jueves en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

En el lugar del hecho fueron encontraron unos lentes y otras pertenencias del profesional de la medicina que habrían sido identificados por sus parientes, mientras que el vehículo fue recuperado en una agencia en San Francisco de Macorís, donde lo tenían en venta, mientras el cuerpo de la víctima fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para fines de autopsia.

Al Inacif se presentaron amigos y parientes que dijeron no tener indicios de nada y que estaban a la espera del reporte de las autoridades. “Solo esperamos que se haga justicia. Que nuestro amigo descanse en paz. Esto no debe continuar de esta manera, debemos formar una sociedad en valores y que estas cosas no sucedan, aunque esto solo lo puede arreglar nuestro creador jehová”. Dijo una señora en el lugar.

Mientras otra de sus colegas dijo que le quitaban a la sociedad una gente trabajadora y servicial que se preocupaba por ayudar, por servir. “Era excepcional, con demasiados valores, ayudaba a todo el que podía, siempre con buena cara, buen ánimo, con deseo de enseñar de dar y mira de la manera tan cruel que lo llevaron», precisó.

Fuente: El Caribe