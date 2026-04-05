Encuentran muerto a joven en Loma de Cabrera; investigan circunstancias del hecho

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Dajabón.– Un trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Loma de Cabrera, donde un joven fue encontrado sin vida en una finca del sector El Cajuil, luego de haber salido de su residencia el día anterior sin regresar.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares, el joven habría salido por instrucciones de su padre, quien le entregó la suma de 46 mil pesos para realizar una diligencia relacionada con la búsqueda de animales. El mismo se desplazaba en una motocicleta propiedad de su progenitor.

Ante su ausencia prolongada, familiares iniciaron una intensa búsqueda durante toda la noche, en medio de la angustia y la incertidumbre, sin lograr dar con su paradero.

“Lo buscamos toda la noche… estábamos desesperados”, expresó un pariente cercano, evidenciando el dolor vivido por la familia durante las horas de incertidumbre.

El cuerpo del joven fue encontrado posteriormente colgando de una mata de mango en una finca, propiedad de un ciudadano identificado como Euris Santana.

De acuerdo con notas informativas, existen rumores de que el joven presuntamente habría estado vinculado a entornos de juego de azar, y que podría haber perdido tanto el dinero como la motocicleta, informaciones que forman parte de las líneas investigadas por las autoridades.

Al momento del hallazgo, el joven no portaba documentos de identificación.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y demás autoridades competentes, quienes realizaron las diligencias correspondientes y darán inicio formal a las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Este lamentable suceso ha causado consternación en toda la comunidad, mientras familiares y allegados lloran la pérdida de un joven que salió de su hogar y no regresó.

FUENTE: DIGITAL MULTIMEDIA.