Encuentro entre Trump y Xi Jinping abre puerta al levantamiento de sanciones a empresas chinas

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Donald Trump declaró este viernes que está evaluando la posibilidad de levantar las sanciones impuestas a empresas chinas que compran petróleo iraní, tras sostener una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

“Tomaré una decisión en los próximos días. Ya hablamos de eso”, respondió Trump a periodistas a bordo del Air Force One durante su regreso a Washington.

Al ser cuestionado sobre si Xi Jinping se comprometió a presionar a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense aseguró que no pidió “ningún favor”.

“Cuando pides favores, tienes que hacer favores a cambio”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense sostuvo además que China tiene interés en que el estrecho permanezca abierto, debido a que recibe una parte significativa de su petróleo desde el golfo Pérsico.

Durante su visita oficial a China, Trump ofreció una entrevista a Fox News, donde aseguró que Xi Jinping le ofreció “ayuda” para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Asimismo, indicó que el mandatario chino se comprometió a no suministrar equipamiento militar a Irán.

El estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas, fue bloqueado parcialmente por Irán tras la ofensiva militar iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel.

La tensión en la zona ha generado preocupación internacional debido al impacto que podría provocar sobre los mercados energéticos y el comercio global.

Fuente: N Digital