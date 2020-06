Encuesta asegura que habrá segunda vuelta y otorga 43% votos a Abinader

Si las elecciones fueran hoy, el candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, obtendría el 43% de los votos; Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 32% y Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP) el 17%, según una encuesta de la firma DATAMARKET.

El estudio, cuyos resultados fueron difundidos este viernes, otorga 2% a Guillermo Moreno, candidato de Alianza País (AlPaís). Un 6% de los entrevistados respondió que no sabe por quien votará.

El 37% de los encuestados dijo que simpatiza por el PRM, el 30% por el PLD, 7% por la FP, 5% por el PRSC, 4% por el PRD y 3% por AlPaís. El 10% expresó que simpatiza por otras organizaciones y el 4% dijo que no sabe.

El 40% dijo que jamás votaría por Castillo, el 28% no lo haría por Fernández, el 19% por Abinader y 8% por Moreno.

El 50% de las 1,206 personas entrevistadas cree que habrá una segunda vuelta electoral, el 36% entiende que no y el 14% dijo que no sabe.

El 60% respondió que está completamente seguro de que votará en los comicios del 5 de julio, el 18% dijo que tal vez no lo haga, el 10% tal vez la hará, 7% dijo que está completamente seguro de que no votará y el 5% no sabe.

El estudio fue realizado entre el 12 y 16 de junio y tiene un margen de error estimado en 2.83%.

Las personas fueron entrevistadas en sus hogares y confirmaron que poseían su Cédula de Identidad y Electoral.

