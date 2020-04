Encuesta en tiempo de coronavirus: Luis Abinader: 52.4%, Gonzalo Castillo: 26.1% y Leonel Fernández 20.3%

Una encuesta sobre el candidato por el cual votarían en las próximas elecciones, pasada la etapa de emergencia por el coronavirus, dio como resultado que un 52.4% aseguró que votaría por Luis Abinader, el 26.1%% por Gonzalo Castillo, 20.3% por Leonel Fernández y el 1.2% por otros candidatos.

Los resultados fueron arrojados por la sexta encuesta nacional de percepción social y política de la firma peruana ABC Marketing que consultó a la población electoral sobre diferentes temáticas de actualidad y que fue realizada del 7 al 10 de abril de este mes.

Consultados sobre el candidato que nunca votaría, el 45.3% nombró a Gonzalo Castillo, el 37.7% a Leonel Fernández y el 12.2% a Luis Abinader. En el caso ocurra una segunda vuelta, se consultó tres posibles escenarios.

‌En un primer escenario, Abinader obtendría un 61.7%% y Castillo con un 36.3%, y no opinó 2.0%. En un segundo escenario, Abinader obtendría un 57.4% contra un 36.1% de Fernández, mientras el 6.5% no opinó.

En el tercer escenario, Leonel Fernández obtendría un 40.4%, Gonzalo Castillo con un 37.4% y no opinó el 22.2%. Cabe señalar que a pesar que la República Dominicana se encuentra en situación de emergencia como el resto de países de Latinoamérica, las preferencias por los candidatos se mantienen en las mismas tendencias.

Se percibe la sensación de una búsqueda de cambios y mejoras, en diferentes segmentos de la población. El estudio tiene un margen de error de más o menos un 2.1% y un nivel de confiabilidad de 95%, con una muestra de 2,200 encuestas telefónicas. La encuesta fue financiada por el empresario José Manuel Almonte.

Opinión sobre el coronavirus. Un 62.8% de la población considera que la salud y el temor a ser contagiado es el principal problema del país, el 15.4% aseguró que es la falta de trabajo y el temor al despedido, el 11.6% dijo la alimentación, la falta de abastecimiento, y un 10.2% manifestó otras problemáticas como la baja economía, la continuidad de la corrupción, las deudas, etc.

Consultados si creen que el gobierno está adoptando las medidas más adecuadas para combatir la pandemia del coronavirus, el 47.4% de la población expresó que no está tomando las medidas más oportunas; el 41.2% sostuvo que sí las está tomando y un 11.4% no opinó.

Un 82.2% mencionó no haber recibido ninguna ayuda del gobierno, mientras el 17.8% expresó que sí ha recibido ayuda, y al consultarle si el gobierno está utilizando políticamente la ayuda social, el 54.3% afirmó que sí lo está haciendo, el 36.7% no lo cree y un 9% no opinó.

En relación a las medidas adoptadas por el gobierno, se consultó si la población está respetando el aislamiento para evitar el contagio del coronavirus, el 68.1% aseguró si estar respetando las medidas, mientras que 15.3% manifestó que le cuesta trabajo acatarlas y un 9.7% dijo no estar respetándolas.

El 65.5% de la población estima que la cuarentena terminará en unas semanas, el 12.3% en meses, el 4.1% dijo el próximo año, mientras el 18.1% expresó no saber.

Sobre la postergación de las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 17 de mayo, el 71.7% expresó estar de acuerdo, el 12.1% opinó no está de acuerdo que se posterguen y 16.2% no opinó.