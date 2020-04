Encuesta revela Luis Abinader ganaría en primera vuelta con un 54.9%

Un estudio realizado a nivel nacional por la firma encuestadora APD Consulting Group da como virtual ganador en primera vuelta en los comicios a celebrarse el próximo 5 de julio del 2020, al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, con el 54.9%; el 24.1% votaría por Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el 11.8% por Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo.

Guillermo Moreno de Alianza País (AP) obtendría un 4.6%; y el 4.7% faltante dijo no saber por quién votar. En el caso hipotético de que ocurra una segunda vuelta electoral, Abinader alcanzaría un 60.8% de los votos; frente a un 24.1% de Gonzalo Castillo; un 7.9% dijo que no votaría por ninguno de los dos candidatos; y un 7.3% dijo no saber por quién votaría.

Cuando se le preguntó sobre la intención de voto por continuidad o cambio, el 64.8% dijo que votará por un cambio de gobierno; un 20.1% por la continuidad del PLD; y un 15.1% expresó no saber.

El estudio se realizó del 17 al 20 de abril del 2020, fue de tipo en línea y tomó como ámbito geográfico toda la República Dominicana con un universo de la población general hábil para votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales. Mientras que el tamaño de la muestra utilizada fue de 3,131 individuos, con un margen de error de más o menos 1.8%, según una nota de prensa.

Fuente: Diario Libre