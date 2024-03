¡Entre cuerpos descompuestos y gusanos!: denuncian condiciones inhumanas en la morgue del Moscoso Puello

El estado de la morgue del Hospital Moscoso Puello ha generado preocupación e indignación en usuarios, quienes han denunciado el mal estado en que se encuentra y la mala calidad de la higiene en el área, en donde se reportan olores nauseabundos e incluso la aparición de gusanos producto de la putrefacción de los cuerpos, así como una gran acumulación de cadáveres acreditada a una supuesta deuda del centro hospitalario con la funeraria que se encarga de sepultar los cuerpos cuando estos no son reclamados por sus familiares.

A raíz de esto, la Directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), la doctora Yocasta Lara, aseguró que dichas denuncias no corresponden con la realidad ya que el hospital cuenta con todos los recursos necesarios para operar de forma adecuada y evitar la descomposición y el mal estado de los cadáveres allí alojados.

“La información que les dieron no corresponde con la verdad, los podría invitar ahora mismo al hospital y les podría de mostrar que no hay tal deuda con los que recogen el cadáver, le podemos demostrar la calidad de higiene que actualmente tiene el hospital y los llevaríamos a la morgue para que puedan evidenciar que no hay tal acumulación de cadáveres ni que la nevera está dañada”, explicó la doctora Lara.

Según las declaraciones ofrecidas por la directora interino del hospital, la morgue cuenta con la capacidad para albergar hasta ocho cadáveres y que por lo general tienen de seis a siete cuerpos dentro, esto dependiendo del día y si son reclamados en el plazo que indica la Ley General de Salud, la cual establece que en casos de no ser recogidos de manera inmediata por los familiares, deben ser conservados por el hospital por un plazo de hasta 15 días.

No obstante, la encargada del departamento de patología del Moscoso Puello, Isabel Jiménez, quien también fue consultada al respecto, contrastó las declaraciones ofrecidas por Yocasta Lara, sobre que las instalaciones se encuentran en buen estado y el correcto funcionamiento de los equipos y áreas climatizadas.

“No hay climatización en la morgue del hospital la cual fue creada para un cuarto frío y la conservación de los cadáveres, como no hay climatización, el calor tropical descompone los cadáveres… y la disque nevera tiene tres bocas, no ocho y además no sirve”, confesó Jiménez, quien señaló que se trata de una situación que se viene presentando desde hace más de ocho meses.

En relación es esto, la patóloga declaró que conforme avanza el tiempo, la inconformidad y el malestar del personal de patología van en aumento, afirmando que la putrefacción de los cuerpos y el olor nauseabundo que inunda el lugar es inhumano y afecta a todo el cuerpo médico que trabaja en el área.

