Entre enero y mayo el Gobierno cobró más de 3,000 millones por entrada y salida de pasajeros

Entre enero y mayo de este año la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$3,022.9 millones por los conceptos de Tarjetas de Turismo y Contribución de Salida de Pasajeros. Estos son RD$78.0 millones menos que lo recaudado en el mismo período del año anterior a pesar de que en el 2020 el país mantuvo cerradas sus fronteras durante tres de esos cinco meses.

En términos porcentuales la reducción de las recaudaciones por ese concepto fue de 2.5%, según un informe de la institución.

Sin embargo, el recaudo por la tasa impositiva que se cobra a los turistas mantiene una tendencia ascendente. En enero se cobraron RD$184.5 millones; en febrero RD$175.28 millones; en marzo RD$198.85 millones; en abril RD$325.79 millones; y en mayo RD$334.32 millones, para un total de RD$1,218.74 millones.

Entre enero y mayo llegaron al país 1,435,107 pasajeros no residentes, lo que representa un crecimiento de 3.0 % con reespecto al mismo período del año anterior. De este total, el 67.2 % eran extranjeros no residentes y 32.8 % dominicanos no residentes, de acuerdo al informe del flujo turístico del Banco Central.

Recaudaciones por la salida de pasajeros

Las recaudaciones por el impuesto que se aplica a los pasajeros que salen por los aeropuertos del país han mantenido un comportamiento similar, aunque con algunos descensos. En este caso en enero se recaudaron RD$356.8 millones; RD$322.28 millones en febrero; RD$287.09 en marzo; RD$415.38 millones en abril; y RD$422.58 millones en mayo, para un acumulado de RD$1,804.17 millones.

Sobre los impuestos

La Tarjeta de Turista es una tasa impositiva que cobra República Dominicana a sus visitantes. Este impuesto se aplica en base a la Ley No. 199-67, que establece que su adquisición es un requisito para ingresar a territorio nacional con fines turísticos, sin necesidad de una visa consular. Actualmente su costo es de US$10.00 y su uso se limita a una sola entrada, según explica la DGII.

La DGII precisa que con esta tarjeta los visitantes pueden permanecer en el país por un período máximo de 30 días, aunque la Dirección General de Migración permite la extensión de este plazo mediante el pago de tasas por exceso de estadía o permanencia.

Muchos viajeros están exentos de pagar este impuesto y la DGII les devuelve el dinero, si corresponde.

La Contribución de Salida de Pasajeros consiste en el pago de US$20 por parte de todos los pasajeros nacionales y extranjeros que viajen al exterior por cualquier vía.

Fuente: LD