Entre la vida y la muerte está joven herida de bala por agentes policiales en un operativo en Villa Mella

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Entre la vida y la muerte se mantiene la joven Alba Nelly García Peña de 27 años, la cual está ingresada en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, tras recibir varios impactos de bala por agentes de la Policía Nacional en medio de un operativo en el sector Casa Vieja de Villa Mella en Santo Domingo Norte.

En estado crítico y dependiente de respiración mecánica se encuentra Albaneli García Peña, tras ser herida de bala en la cabeza y otro en el hombro.

David Cuevas, encargado de las unidades de Atención Crítica del Hospital Ney Arias Lora, dónde permanece hospitalizada la joven, destaca que, de esta recuperarse, quedaría con lesiones permanentes.

Mientras que Mirian Peña Muñoz, madre de la joven, dice estar devastada ya que los pronósticos de recuperación de su hija son mínimos y pide todo el peso de la ley contra los agentes de la policía que dispararon contra su hija.

La joven Albaneli García Peña se encontraba compartiendo en un cumpleaños en el sector Casa Vieja de Villa Mella donde agentes policiales supuestamente recibieron una alerta de contaminación sónica en el lugar, llegando estos a la zona de forma violenta realizando varios disparos según cuentan los moradores del sector.

Albaneli García Peña labora en un Centro de comidas rápidas como cajera y esta tiene un único hijo de cuatro años de edad y solo resta esperar que un milagro de Dios le restablezca su salud.

Fuente: NT