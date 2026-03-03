Entre llanto y culpa, conductor se golpea tras choque que dejó un fallecido

Santo Domingo.- En medio de escenas de angustia, gritos y llanto, el conductor de un camión comenzó a golpearse la cabeza contra una pared de blocks tras el accidente en el que perdió la vida el motorista Oliver Gutiérrez de los Santos, de 39 años, ocurrido en el sector Corona Plaza de esta ciudad.

Según testigos, el motociclista quedó debajo del vehículo pesado y murió en el lugar debido a la gravedad de los golpes sufridos.

El suceso provocó una fuerte impresión entre vecinos y personas que transitaban por la zona, quienes quedaron impactados al presenciar lo ocurrido.

Fuente: N Telemicro