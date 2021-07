Entregan 80 millones de pesos en medicamentos para pacientes con cáncer al Instituto Oncológico del Cibao

El Gabinete de Política Social, que dirige Tony Peña, entregó este viernes una donación de 80 millones de pesos en medicamentos de alto costo para pacientes con cáncer al Instituto Oncológico Regional del Cibao de la provincia Santiago, donados por la fundación “El Buen Samaritano”.

Entre las medicinas entregadas para ser distribuidas de manera gratuita a los pacientes del centro médico se encuentran Erlotinib, Mitomicina y Paraplatin para tratar el cáncer de personas en condición de vulnerabilidad social.

Los medicamentos fueron gestionados con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la fundación hospital “El Buen Samaritano”, que dirige Moisés Sifren.

Durante la actividad el coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, resaltó la labor del Gobierno que preside Luis Abinader en beneficio de los más necesitados del país y la transparencia con la que se manejan los programas de asistencia social que ejecuta el Estado a través de instituciones como el Gabinete Social, lo que ha permitido que a la República Dominicana se le dé prioridad a la hora de entregar estas donaciones.

“Para quien les habla esta es una satisfacción enorme, no solamente como dominicano o como el coordinador social del Gobierno… recuerden que mi padre murió de cáncer a los 61 años y mi hermana falleció por la misma enfermedad el año pasado a los 59 años …por eso he hablado con la dirección del hospital y les he dicho que, si anteriormente los gobiernos no venían a ayudarles, ahora pueden contar con el Gobierno de Luis Abinader”, dijo Tony Peña.

De su lado, la directora médica del Instituto Oncológico del Cibao, Naly Cruz, agradeció a las autoridades gubernamentales por la donación, enfatizando sobre la necesidad del centro desde hace varios años de una mano amiga de parte del Gobierno.

“En el 2020 tuvimos en este instituto 720 nuevos casos de pacientes con cáncer, de los cuales el 30% llegó con la enfermedad localmente avanzada.

Situaciones como esta hace necesario que contemos con el Estado y con esta donación podemos brindar la ayuda debida a los más necesitados”, enfatizó Cruz.

En la actividad estuvieron presentes, además del coordinador Tony Peña, el director de salud del Gabinete Social, Guillermo Moringlane, el presidente de la fundación “El Buen Samaritano”, Moisés Sifren, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, el viceministro de Salud Pública, Fernando Ureña, la directora médica del Instituto Oncológico del Cibao, Naly Cruz, y Héctor Lora, presidente del Patronato Contra el Cáncer, entre otras autoridades.

Operativo de vacunación

Además, el equipo del Gabinete se trasladó este viernes hasta la provincia Peravia, para continuar con los operativos de vacunación contra la COVID–19 que viene realizando desde hace varios meses. En esta ocasión el personal dirigido por Tony Peña visitó los puestos de vacunación instalados en el Ayuntamiento Municipal de Baní, la Unidad de Atención Primaria (UNAP) y la Dirección Provincial de Salud Pública de la provincia para sumarse a los esfuerzos del Gobierno de inocular al 70% de la población dominicana y el país pueda volver a la normalidad.

El Gabinete de Política Social ha llevado estos operativos de vacunación, además de la provincia Peravia, a La Romana, San Pedro, La Vega, Jarabacoa, Constanza, Santo Domingo Oeste, entre otros.

Fuente: HOY