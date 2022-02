Entrenador de Marileidy no pudo sacar visa para próxima competencia por falta de residencia dominicana

Yaseen Pérez, el entrenador cubano que llevó a Marileidy Paulino al máximo nivel del atletismo mundial no tiene residencia legal en el país y la falta de ese estatus le impidió ayer sacar el visado español, necesario para una competición que tiene programada la doble medallista mundial.

La información fue ofrecida a CDN y CDN Deportes por una fuente cercana al entorno de la corredora de los 400 metros planos, ganadora de sendas medallas de plata en esa prueba y en el relevo 4X400 mixto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Ayer fueron a sacar la visa de España para próximos compromisos y ni siquiera le hicieron el procesos a Yaseen, porque ahora si eres extranjero tienes que tener residencia para sacar visa de ese país”, aseguró la fuente. La persona opinó que Marileidy está poco concentrada en el trabajo por los problemas.

La propia atleta realizó ayer una publicación en su cuenta de Instagram en la cual se queja del trato que está recibiendo su entrenador, a quien se le bajó el salario a la mitad (de 100 pesos a 50 mil) y le adeudarían nueve salarios del año 2021.

Pérez fue contratado en el país mediante un acuerdo entre estados, firmado por el Ministerio de Deportes y Cuba deportes, y un porcentaje de su salario va al estamento que rige la política deportiva en Cuba.

El contrato se venció en diciembre del 2020 y en la renovación de enero del 2021 se hizo la mencionada rebaja en el salario de Yaseen.

Mientras, las orientaciones del técnico y ex atleta olímpico extrapolaron a Paulino de proyecto a una realidad agradable con una mejoría consistente de sus tiempos en las carreras de todo el año, hasta llevarla a la actuación histórica de Tokio y a ganar dos patas de la Liga Diamante.

Es Marileidy quien ha sacado la cara por su entrenador ya que este se ha negado a tocar el tema a nivel público y sigue realizando su trabajo con la medallista y otros atletas dominicanos.

“Él tiene una familia que mantener, así como todos nosotros la tenemos, nadie sabe si su familia come o no, él tiene sentimientos, para que hoy 24/02/2022 no tenga residencia, no tenga un lugar digno de dónde quedarse, donde su salario no sea recompensado”, dice un párrafo de la publicación hecha por Marileidy el jueves.