Epidemiología dice población debe colaborar eliminando criaderos para que bajen los casos de dengue

El director general de Epidemiología, Ronald Skewes, precisó que el Ministerio de Salud Pública no es el único responsable en la disminución de los casos de dengue, sino que la población juega un papel fundamental al eliminar las chatarras y criaderos en cada hogar.

“Si cada uno mantiene su casa libre de criaderos de mosquitos, es muy probable que rápidamente lleguemos al área verde”, sostuvo al referirse a la zona de seguridad dentro del corredor endémico.

De acuerdo al más reciente boletín epidemiológico, hasta la semana 28, en el país se han registrado 3,185 casos positivos de dengue, de los cuales, 230 fueron en los últimos siete días.

Para esta misma fecha, en 2021 el número de casos era de 791.

En la semana 29, los casos ascienden a 3,394 pacientes.

Con relación al número de defunciones, el boletín de la Dirección General de Epidemiología (Digepi) certifica que en este 2022, unas 15 personas han fallecido a causa de la enfermedad.

Pese a esto, Skewes aclara que aunque “hemos estado coqueteando entre (la zona de) alerta y la de emergencia (brote), se ha desacelerado la curva y vamos en contra de la tendencia que debería haber sido a subir mucho (más)”.

Corredor endémico de dengue a la semana 29. (DIARIO LIBRE)

El epidemiólogo recordó que el dengue “es una enfermedad que se adquiere en la comunidad. El dengue ha sido endémico, lo tenemos por más de 25 años en el país”.

“Es algo que depende mucho de cómo nos comportemos, si le guardamos agua al mosquito, si no tapamos los tanques, no untamos con cloro los tanques, si no hacemos eso, vamos a estar pronto en zona de riesgo”, expresó durante el más reciente encuentro con la prensa.

El galeno insistió en sobresaltar “la importancia que tiene la población en la ecuación de controlar el dengue” y en conocer cómo se reproduce el mosquito para entender la realidad local.

Para determinar las zonas verdes, amarillas y rojas en el gráfico del corredor, se examina el histórico de los últimos cinco años.

“No es tanto la cantidad de casos, eso nos dice un riesgo que hay, pero lo importante es cómo nos protegemos de ese riesgo, es cada uno de nosotros aportando, mantiendo su casa libre de criaderos”, concluyó.

De acuerdo al gráfico del corredor endémico, de las semanas 16 a la 18, los casos de dengueestuvieron en zona de brote, volviendo a tocar el límite en las semanas 20 y 22.

