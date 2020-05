Es de origen dominicano niño autista asesinado por secuestradores en Miami

Es hijo de padres dominicanos el niño con autismo de nueve años que fue hallado muerto este viernes en el condado de Miami-Dade, luego que dos hombres lo secuestraran mientras se encontraba con su madre.

El niño Alejandro era hijo de Aldo y Patricia Ripley, quienes emigraron hacia los Estados Unidos a principio de los años 90.

La Policía de Miami-Dade confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño, en un canal localizado en SW 62nd Street y 138th Court, cerca del Miccosukee Golf & Country Club. El niño hispano fue secuestrado en las inmediaciones de una tienda Home Depot en el suroeste del condado la noche del jueves.

Las autoridades confirmaron que un cuerpo que se encuentra flotando en un lago es el de un niño con autismo que fue secuestrado del automóvil de su madre.

Patricia Ripley, la madre de Alejandro, que era un autista no verbal, circulaba con su hijo en un automóvil por una zona del suroeste de Miami cuando se dio cuenta de que otro vehículo los seguía, según relató a la Policía.

En un momento dado el otro automóvil la obligó a girar abruptamente hacia una calle y bloqueó su vehículo frente al estacionamiento de un negocio de venta de materiales para el hogar y el bricolaje.

Uno de los ocupantes del otro automóvil se bajó y le pidió drogas y cuando ella le dijo que no tenía, la golpeó, tomó al niño y el teléfono celular de ella y se fue.

La policía había pedido a quien llegase a ver o conociera a los secuestradores, ambos negros, que no se acercase a ellos y que simplemente llamara a una línea de teléfono especial para este caso.