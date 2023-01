«Es el Estado completo contra Jean Alain Rodríguez», dijo el exprocurador ante juez

El principal imputado en el caso Medusa, Jean Alain Rodríguez, se defendió este martes de los señalamientos que le hace el Ministerio Público durante el conocimiento de la petición de cese de la prisión preventiva, que realiza en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

«Es el Estado completo contra Jean Alain Rodríguez», dijo el imputado de la supuesta red de corrup cción desmantelada por la Operación Medusa al señalar que enfrenta el poderío del Ministerio Público y al Poder Ejecutivo.

A las acusaciones del órgano acusador de que ha retrasado el proceso y lo ha obstaculizado, dijo que esto no ha sucedido ni un solo día y como muestra sostuvo que solo ha pedido dos revisiones obligatorias en 18 meses, cuando por ley le corresponde hacerlo cada tres meses.

«Aquí estamos de tripas corazón, yo estoy enfrentando el poderío más grande contra un ser humano que es el Ministerio Público», refirió Jean Alain.

El exprocurador general pidió al juez seguir su caso en libertad. (WILDER PÁEZ)

Indicó «que el Poder Ejecutivo, con sede en la avenida México, como dice la acusación, también está contra Jean Alain Rodríguez».

«Permítame demostrar y mantener mi estado de inocencia, pero en libertad», dijo al juez Amauri Martínez, al indicar que el pasado 8 de enero se cumplieron los 18 meses de prisión preventiva reglamentaria, impuesta en julio de 2021 por la jueza de Atención Permanente, Kenya Romero.

Ministerio Público dice Jean Alain obstruye justicia

Más temprano, la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso dijo en la audiencia que el exprocurador ha estado obstruyendo el proceso de diversas formas, una de ellas ha sido el ofrecimiento de un millones de pesos al testigo Rainieri Sánchez Medina.

Rodríguez negó que haya estado sobornando testigos y que no hay pruebas de ello. Indicó que las personas a las que hizo mención la magistrada Reynoso son de su círculo personal y profesional, y que si se ha producido alguna cercanía es porque le envían cartas, e incluso fueron a dar el pésame a la familia el día que murió su padre.

«Usted no va a ver un papelito que diga Jean Alain Rodríguez me amenazo, no lo tiene ni lo va a tener», le dijo al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El magistrado Amauri Martínez se retiró sin tiempo a ponderar el fallo sobre la petición de cese de la prisión preventiva presentada por la defensa del imputado.

