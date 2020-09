¿Es Luis Polonia el número uno?

Este domingo tuve la oportunidad de conversar “largo y tendido” con Luis Polonia en la Semana Deportiva,, el gran jugador dominicano que brilló por 27 años con las Aguilas Cibaeñas y en Grandes Ligas, más algo de México, en Series del Caribe, etc.

¿Y por qué jugó tanto tiempo Polonia, la edad no le afectó?. El dice que cuando dejó el beisbol en 2011 fue por recomendación, solicitud y presiónes de los ejecutivos Aguilas Cibaeñas porque él no tenia eso en mente. Y ahora, a los 56 años de edad, luce muy bien físicamente, con buen ánimo, mucho más que fue sometido a un proceso clínico de dos semanas pues fue capturado por el Covid19.

Mirando su larga data en la pelota dominicana, parece que me convenzo de que él tiene, ofensivamente, la mas prolífica actuación de pelotero dominicano alguno, en la pelota invernal. Eso incluye a Felipe Alou, Winston Llenas, Rafael Batista, Miguel Diloné, Mateo Alou , Manuel Mota, Miguel Tejada, Tony Peña, por citar un grupo élite.

Pero, yo quisiera compartir este tema con otros colegas expertos, para ver cómo anda ese criterio histórico, y lo voy a hacer en lo inmediato, esta misma semana. Veamos algunos datos históricos de este gran jugador, que siempre tuvo un juego agresivo, y también un temperamento fuerte que el paso de los años ha podido moderar, pero no eliminar de su personalidad.

.- Polonia es cuarto en Juegos Jugados con 791, detrás de Rafael Batista 946, Winston Llenas 835 y Jesús Alou 792..-Está tercero en Turnos al Bate con 3,045, detrás de Rafael Batista con 3,200 y Winston Llenas 3144.

.-Está primero en Hits con 927, y en segundo está Diloné con 877.

.- Es primero en triples con 43, en Carreras Anotadas con 517, es segundo en dobles con 148, detrás de Batista (157), en empujadas es 7mo. con 308, en bases por bolas recibidas 359 , 2do, detrás del líder Batista (379), en bases robadas 184, 3ro. detrás de Diloné (395 y Esteban Germán 191, en promedio .304, es 8vo. de todos los tiempos. Fue líder de bateo con .336 en 1998-99, y contabaliza 14 lideratos ofensivos en distintos renglones del juego.

Y les dejo este dato final: Polonia fue parte de Aguilas Cibaeñas campeones 12 veces, más otras 5 en Series del Caribe, sencillamente espectacular.

DE MLB: Finalmente apareció el jonrón 660 de Albert Pujols, empatando con el inmortal Willie Mays en el 5to. lugar de todos los tiempos. El 659 lo había conectado el 4 de agosto ante Seattle, es decir que le tomó 1 mes y 9 días producir otro cuadrangular, y ahora suma 4 en la campaña… El tiene una proporción de 1 Hr. cada 31 turnos este año, así que eso está super malo porque su swing jonronero ha ido esfumándose..En enero próximo Pujols cumple 41 años, pero todavía le queda otro más de contrato con los Angelinos… Es posible que siga jugando porque el pacto le reportará US$30 millones, y , como ustedes sabrán, no es fácil ganar tanto dinero en 7 meses de trabajo..Eso solo corresponde a megaestrellas del espectáculo, y Pujols lo es… Quizá no le suene mucho el nombre de Alec Mills, un lanzador de 28 años de edad de los Cachorros de Chicago. El tiene 4 años de liga mayor, pasó mucho tiempo en las menores, y ahora se toma los titulares produciendo juego sin hit ante los Cerveceros de Milwaukee.. Su record del año es 5-32, y se anota en la historia del beisbol.. Los Cachorros ganaron 12-0 ..En sus 9 innings, Mills dio 3 bases por bolas y 5 ponches, realizando 114 lanzamientos…. Los Cubs hicieron 5 en el cuarto y 4 en el quinto para facilitar las cosas…otro que brilló ayer fue el novato dominicano Sixto Sánchez, quien dominó a Filadelfia en una victoria de los Marlins 2 por 1.. Sánchez es famoso porque la tira a 100 millas por hora, fue un partido de 7 innings porque había doble choque, Permitió 3 hits, 1 carrera . 3 bases y 4 ponches..Es el prospecto numero uno de los Marlins, mide 6 pies de estatura, nativo de SanCristóbal, y antiguamente era de Filadelfia desde fue cambiado hace dos años. Ahora tiene maca de 3-1 y 1.69, en 32 innings ha aceptado 24 hits, 6 carreras, 29 ponchados…( Los Marlins ganaron también el segundo juego 8 por 1.. En el primer partido, del otro lado estuvo otro novato RD, Ramon Rosso, quien lanzó solo 2.1 innings, 2 hits, 3 bases y 3 ponches. No tiene victorias y sufrió su primera derrota.. Filis y Miami buscan un puesto hacia los play offs… Los Yanquis barrieron la serie de 4 partidos a los Orioles, en Nueva York.. Lo de ayer finalizó 3 por 1 gracias a un doble de dos carreras de Gleyber Torres en el cierre del 8vo.. Los Yanquis han ganado 5 en línea, y disputan con Toronto el segundo lugar de la División Este Liga Americana…Gary Sánchez sigue en baja, estuvo de designado y ahora tiene de 118-15, promedio en .127 con 54 ponches pues sigue ponchándose mucho. Este jugador llama la atención porque ha tenido un año pesimo…Adam Duval sigue produciendo jonrones para Atlanta, que ayer venció a los Nacionales 8 por 4.Duval pegó su jonrón 14 y suma 31 empujadas…El venezolano Ronald Acuña Jr. tuvo de 5-0, con 4 ponches, una tarde “de perros”…

ENTRE LINEAS: El Covid19 sigue presente aquí y en el mundo, estableciendo estadísticas asombrosas cada día…Aquí , en Dominicana, ya hay movilizaciones para que eliminen el toque de queda pues quieren rumba total, y ojalá el Gobierno no caiga en ese gancho.. Lo más prudente es mantener eso así, aunque se unifiquen los horarios y que sea a partir de las 7 de la noche…. El caso es que el sábado en la noche el Presidente Luis Abinader tuvo una cena con empresarios de Santiago y la gente se preguntó: ¿y no hay toque de queda? … Dice la OMS que el saludo de Codos no es conveniente porque se rompe el distanciamiento..¿Qué se recomienda, entonces? Yo voy a saludar tipo japonés de ahora en adelante, inclinación de cabeza y bien lejos….El sábado en la noche apresaron a 1,500 personas y 900 motores….Esos números no cuadran, pero dejemos eso así…. El Presidente está movilizando la economía y la gente está contenta, aunque sigan los contagios y los fallecimientos…Es un nuevo mundo..A continuación el twit del colega William Aish, editor de El Nuevo Diario, luego de vencer el Covid19,de lo cual me alegro: “Si, suena como un cliché. Pero estoy muy feliz en dar la noticia de que he dado negativo por COVID-19. Fue mucho lo que sufrí, tres semanas estar lejos de mi familia, amigos y mi trabajo. Pero ya hoy hemos vuelto. Gracias a Dios, ya estoy abrazando de nuevo a mi hija.”

LD