¿Es realmente efectivo hacer ejercicios en casa?

Para obtener buenos resultados deben realizarse una serie de rutinas de acuerdo al objetivo que se persigue

Con el mismo empeño que ponemos cuando vamos al gimnasio, debemos realizar los ejercicios en casa si queremos obtener buenos resultados. Aún hay personas que prefieren alargar su visita al gimnasio por la pandemia y continuar la actividad física desde casa, pero ¿cómo lograr los mismos resultados?

Para no perder el ritmo o lo que hemos conseguido en nuestra rutina en el gimnasio, la entrenadora Nicole Núñez responde de qué manera hacerlo.

Las personas que desean bajar de peso y no tienen un nivel de atletismo alto pueden lograr mantener y seguir mejorando de forma efectiva su físico con ejercicios funcionales, aeróbicos y cardio Hiit (se compone principalmente de un calentamiento a base de trote).

En el caso de las personas que asisten regularmente al gimnasio y tienen un nivel de rendimiento intermedio, con las correctas herramientas podrán mantener su condición física e incluso seguir mejorándola tomando en cuenta los músculos de forma segmentada y priorizando las partes del cuerpo que desean mejorar.

En el caso de los atletas de alto rendimiento, con nivel avanzado, si no se poseen maquinarias o herramientas en casa, será más difícil incrementar su condición de forma efectiva.

Sin embargo, independientemente de cuál sea el caso, la mejor opción siempre será no dejar de entrenar en casa. Ya que esto no sólo nos hará ver bien, sino también a sentirnos bien.

¿Qué herramientas son necesarias para nuestra rutina de ejercicios?

Las herramientas más básicas para realizar entrenamientos en casa son las mancuernas. Con un set variado y bandas de resistencia, podemos lograr ejercicios óptimos para aumento de masa muscular, mantenimiento o pérdida de peso. Sin embargo, si no se tienen éstos utensilios se puede usar el cuerpo realizando ejercicios funcionales. Además, en casa podemos utilizar objetos que ya tenemos: galones de agua para sustituir las pesas, sillas para hacer ejercicios como el step up (consiste en combinar la subida y bajada en un escalón), incluso una mochila llena de libros para agregar resistencia en los entrenamientos. En mi cuenta de instagram @Nicky_Gym, usualmente comparto rutinas para quienes no tienen la oportunidad de ir a un gimnasio, pero quieren hacer ejercicios.

¿Cuántos días y horas recomienda realizar actividad física?

Para una actividad física efectiva no es necesario durar más de una hora de entrenamiento. Esto puede realizarse tres veces por semana o más, de acuerdo con el nivel físico de cada persona. Lo más importante a tener en cuenta es: ¿qué queremos lograr? Mantenernos, bajar de peso o aumentar la masa muscular. De acuerdo con cada meta se debe trabajar con mayor o menor frecuencia.

¿Cómo deben alternarse las rutinas?

Los entrenamientos deben segmentarse según el grupo muscular. El primer paso sería determinar las áreas que se desean mejorar para así adaptarlas con mayor constancia y frecuencia, por ejemplo:

Las mujeres que desean mejorar sus piernas pueden enfocar los ejercicios según el grupo muscular inferior. Lunes: cuádriceps; martes: glúteos y tendón de la corva; miércoles: tren superior; jueves: descanso; y viernes: tren inferior completo.

En el caso de las personas que sólo buscan mantenerse o mejorar su cuerpo en general, pueden hacer entrenamientos full body (entrenamiento de cuerpo completo) de 3 a 4 veces por semana o simplemente trabajar cada grupo muscular de 1 a 2 veces semanal.

Para las personas sin experiencia a la hora de una rutina, ¿qué recomienda?

Buscar ayuda de un profesional siempre será la mejor opción, no tan solo por el hecho de recibir un entrenamiento efectivo, sino también para ganar motivación, crear disciplina, aprender y, no menos importante, evitar lesiones. Debemos tener en cuenta que para eso hay personas preparadas, estudiadas y con experiencia.