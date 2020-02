¿Es recomendable usar tampones? El síndrome del shock tóxico

Esto no quiere decir que al usar un tampón tendrá un shock tóxico, ya que incluso hasta el día de hoy no se sabe efectivamente por qué el uso de los tampones provoca la aparición del SST, ¿sabías? Por lo tanto, lo que recomiendan los especialistas como Juan Manuel Serini es cambiar el tampón cada cuatro horas y no usar ninguno que sea súper absorbente.

Hace un tiempo, la modelo Lauren Wasser puso el tema sobre la mesa al contar que había perdido una pierna por usar un tampón. La joven demandó a Kotex Natural Balance, la marca de tampones que usaba, y los acusó de ser responsables de que ella perdiera su pierna derecha en el 2012, ¿sabías?

La modelo contó que había empezado a sentirse mal y que su madre, al no responder sus llamadas, tuvo que rescatarla de su departamento o internarla. A raíz de esto se puso en debate si se debía usar o no el tampón, y los médicos dijeron que no se puede decir que no es seguro usar un tampón ya que no es cierto. Solo tienes que tomar los recaudos que te contamos.

¿Conocías todos estos datos sobre el shock tóxico y el uso del tampón? Es hora de tomar nota y aprender de los consejos.