«Es tan mala que es insalvable”, dice abogado Nassef Perdomo sobre ley de la DNI

SANTO DOMINGO.- El abogado constitucionalista Nassef Perdomo manifestó que la Ley No. 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI)“es tan mala que es insalvable”.

El abogado afirmó que si bien el propósito de esta pieza es bueno, lo más conveniente es volver a realizarla desde cero a causa de las carencias tan “graves y profundas” que posee.

Perdomo aseguró que esta ley no se hizo pensando en la necesidad de organizar las labores de inteligencia del país, pues no está definido, por ejemplo, qué es una operación de inteligencia, no contiene una sección que especifique cuáles son sus principios de aplicación y no prevé la existencia de un manual para que se sepa cuál es el estándar de operación.

Además, añadió que no existe un régimen de la información recabada que delimite durante que tiempo las autoridades pueden tener los datos antes de ser destruidos. “¿Qué pasa si resulta que la información no es necesaria? ¿qué pasa si es utilizada para fines políticos?”, cuestionó.

La Ley No. 1-24 ha sido objeto de numerosas criticas por parte de la sociedad civil y ha provocado que diversas instituciones depositen acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 y 29.

En este sentido, el abogado consideró que el artículo 11, que establece que las instituciones públicas y privadas deberán entregar a la DNI la información que solicite sin necesidad de una orden de un juez, es “terrible, pero no es el peor”.

Ante este panorama, Perdomo exhortó al Poder Ejecutivo a “ejercer la prudencia y no comenzar a trabajar sobre una ley que sabe que requiere transformaciones profundas”.

