“Es una falta a la realidad”, Marchena reacciona a denuncia de irregularidades en Quédate en casa

El exvocero del pasado Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, rechazó la noche de este miércoles que en el programa “Quédate en casa” hayan colocados personas sin los criterios necesarios para recibir la ayuda dispuesta las autoridades.

Un documento del Gabinete Social que compartió, aclaró que desde que se comenzó el programa, el 25 de marzo de este año como una forma de ayudar a la población empobrecida por la crisis generada por el COVID-19, el entonces presidente Danilo Medina dijo que era “para los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad…”.

Dijo que posteriormente, la entonces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, comunicó que incluirían en “Quédate en casa” a trabajadores informales que no estaban recibiendo la ayuda y su condición económica era precaria.

“Se procederá a “la inclusión de 70 mil hogares adicionales al primer grupo de 1.5 millones que ya formaban parte del programa Quédate en Casa, para dar respuesta a solicitudes que hemos validado en el sistema, y que se corresponden con las necesidades de sectores del mercado informal, como saloneras, motoconchistas, taxistas y chiriperos; organizaciones de la sociedad civil que trabajan con VIH/SIDA, artesanos, buhoneros, vendedores ambulantes y otros más”, citó Marchena y colocó el enlace de un video de YouTube con las declaraciones de la exfuncionaria.

https://www.youtube.com/watch?v=IPxSq1blYyc, es el enlace suministrado por el exfuncionario.

Rodríguez Marchena continuó su exposición de los hechos diciendo que luego el Gabinete de Políticas Sociales abrió un portal para inscribir solicitantes de la ayuda.

“A partir de dicha rueda de prensa, se habilitó un formulario en el portal web quedateencasa.gob.do, para que todo el que entendiera que calificaba para el programa por sus condiciones sociales, pudiera facilitar sus datos y ser validado en diversas bases de datos, incluyendo la del Sistema Único de Beneficiarios. En adición, se habilitaron canales para que instituciones públicas y privadas, personalidades de la vida pública e interesados, pudieran enviar listados para fines de ser validados y contrastados con las diversas bases de datos”.

Agregó: Se dio respuesta a varias correspondencias remitidas a la comisión presidencial para atender al COVID y directamente al Gabinete Social. Algunas de las instituciones que podemos mencionar son las siguientes: Acroarte, Sociedad Dominicana de Medios Digitales, Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Pastores de Iglesias Cristianas, Fenatrado, diversas Asociaciones de Choferes del Transporte Público, Confederación Nacional de la Unidad Sindical, miembros del Congreso Nacional, diversas asociaciones sin fines de lucro, asociaciones de buhoneros, domésticas, saloneras y muchos otros más”.

Crédito

Rodríguez Marchena aclaró que el crédito por este documento corresponde a Frank Olivares, ex director Ejecutivo de la Vicepresidencia (Gestión 2012-2020), Ezequiel Volquez, ex Director General de la Administradora de Subsidios Sociales, Hector Medina, ex Director General de Progresando con Solidaridad.