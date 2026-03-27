¡Es una niña! Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el sexo de su segundo bebé

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El cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira confirmaron que están a la espera de una niña, su segundo hijo en común.

La pareja hizo el anuncio a través de una publicación conjunta en Instagram, donde compartieron una serie de fotografías cargadas de ternura junto a su hijo Marquito. “Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió la exreina de belleza, acompañando el mensaje con un emoji rosa que dejó clara la noticia.

Las imágenes, captadas durante un paseo en yate, mostraron a la familia vestida en tonos azules, en contraste con un detalle que no pasó desapercibido: unos pequeños zapatitos rosados con mariposas que Nadia sostenía cerca de su pancita, revelando así que una niña viene en camino.

El anuncio no tardó en generar reacciones. Seguidores y celebridades se sumaron a la celebración con mensajes de cariño y felicitaciones, destacando la emoción por la llegada de la nueva integrante de la familia.

Desde que anunciaron el embarazo hace casi dos meses, la pareja había mantenido en reserva el sexo del bebé, aumentando la expectativa entre sus fans. Ahora, con esta revelación, comparten una nueva etapa marcada por la ilusión y la alegría.

Fuente: el CARIBE