“Ese caso va a quedar impune”: ciudadanos en Haina dudan que haya justicia por tragedia del Jet Set

A casi un año de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ciudadanos de este municipio manifestaron su desconfianza en el sistema judicial dominicano y aseguraron que temen que el caso quede sin consecuencias para los responsables.

Andrés de los Santos afirmó que en el país existe una justicia desigual que favorece a quienes tienen poder económico. “Aquí el rico hace lo que le da su maldita gana. El pobre no tiene forma de defenderse”, expresó, al comparar el proceso con casos menores que, según dijo, reciben condenas más rápidas.

A su juicio, las muertes registradas en la tragedia podrían quedar sin castigo.

De su lado, Florencio Lorenzo, sostuvo que con el paso del tiempo los procesos judiciales suelen perder fuerza hasta quedar en el olvido. “El dinero puede más que la justicia. Para los delitos pequeños sí hay justicia, pero los grandes roban y no pasa nada”, manifestó al ser consultado por De Último Minuto sobre su valoración del caso.

Mientras que Ángel Vargas mejor conocido como “Chicharra”, recordó el impacto que dejó la tragedia en la comunidad, señalando que varias de las víctimas eran conocidas en la zona.

El hombre relató que una amiga suya falleció junto a su esposo en el colapso del establecimiento. “Aquí el que tiene cuarto se burla del pobre”, dijo.

El desplome del techo del Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 durante una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez quien también falleció ese día junto a más de 200 personas y decenas de heridos, en uno de los hechos más trágicos registrados en el país en los últimos años.

Por el caso, el Ministerio Público sometió a la justicia a los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, imputados por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. El proceso se encuentra en etapa preliminar y el tribunal tiene previsto continuar con el conocimiento del caso el próximo 16 de marzo.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO