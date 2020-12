Especialista afirma que cuando los riñones dejan de funcionar eficazmente un trasplante puede salvarle la vida

Un trasplante de riñón se considera la mejor opción de tratamiento para las personas que enfrentan insuficiencia renal, porque puede aumentar sus posibilidades de tener una vida más larga y saludable.

La afirmación la realizó el jefe cirujano de transplante de riñón del Memorial Healthcare System en la Florida, Juan Arenas.

“El trasplante de riñón es una intervención quirúrgica en la que se coloca un órgano de un donante vivo o fallecido, cuyo riñón sea compatible con el paciente. Luego de un trasplante de riñón exitoso, el nuevo riñón filtrará la sangre y ya el paciente no necesitará diálisis”, explica el doctor al referirse a los beneficios de un trasplante de riñón.

A través de una nota de prensa, el cirujano indicó que aunque, la enfermedad renal terminal casi siempre viene después de la enfermedad renal crónica, los riñones pueden dejar de funcionar lentamente durante un período de 10 a 20 años antes de presentarse la enfermedad renal terminal.

“Como cirujano de trasplantes, valoro el impacto que mi trabajo tiene en mis pacientes. Me he acercado a muchos de ellos, ya que seguimos celebrando juntos sus “cumpleaños de trasplante”. Someterse a un trasplante de órgano cambia la vida, no solo para el paciente, sino también para sus familias y seres queridos. Ver su transformación me inspira a trabajar más fuerte”, expresó Arenas.

El cirujano destacó que en el Memorial Transplant institute brindan atención de alta calidad y acompañamos a los pacientes y sus familias en todas las facetas de la atención del trasplante, desde el proceso de evaluación hasta la atención de seguimiento de por vida.

Fuente: DL