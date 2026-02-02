Esposa de cónsul canadiense en RD muere al caer de una torre en el Distrito Nacional

Una mujer de aproximadamente 55 años de edad perdió la vida este domingo tras caer de una torre residencial ubicada en el exclusivo sector de Piantini. La fallecida fue identificada como Ángela Ortega, quien era la esposa de un integrante del cuerpo diplomático de Canadá en la República Dominicana. Se informó que el trágico incidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche en la calle El Retiro. El magistrado Héctor Sánchez supervisó el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Según las declaraciones preliminares del fiscal actuante, la señora Ortega supuestamente padecía de trastornos mentales, lo que constituye un elemento clave en la investigación. Se informó que la víctima, quien también poseía la ciudadanía canadiense, residía en el lugar junto a su esposo y su hijo. Se alega que las circunstancias exactas que rodearon la caída están bajo una profunda inspección por parte de las autoridades competentes. Se presume que el estado emocional de la dama pudo haber influido en el fatal desenlace de este domingo.

Aunque las pesquisas apenas comienzan, el magistrado Sánchez adelantó a los medios de comunicación que «aparentemente fue un suicidio». Se informó que agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) se presentaron en la escena para recolectar evidencias y entrevistar a posibles testigos. Se alega que la identidad específica del representante diplomático no ha sido revelada oficialmente para proteger la privacidad de la familia durante el proceso. Se presume que el cuerpo diplomático canadiense emitirá un comunicado en las próximas horas.

Finalmente, la comunidad de Piantini se mantiene consternada ante el lamentable hecho que involucra a miembros de la delegación extranjera en el país. Se informó que el Ministerio Público continuará con los interrogatorios para descartar cualquier otra hipótesis sobre la muerte de la señora Ortega. Se alega que la seguridad de la torre residencial está colaborando con la entrega de los videos de vigilancia de las áreas comunes. La vigilancia ciudadana sigue de cerca el desarrollo de este caso que enluta a la comunidad diplomática internacional.

