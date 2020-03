Esposa de Kobe Bryant pide a juez integrar a su hija Capri en el testamento

Según los documentos legales, obtenidos por el sitio The Blast, Vanessa Bryant y Rob Pelinka son co-fideicomisarios del fideicomiso de Kobe y están pidiendo a la corte que modifique el documento para incluir a la hija menor de la pareja.

Vanessa, esposa de Kobe Bryant , y su agente Rob Pelinka acaban de presentar documentos legales para modificar el testamento del fallecido exjugador, porque no se actualizó después del nacimiento de su hija Capri, que nació hace 9 meses.

El portal web la opinión informó que Vanessa Bryant y Pelinka explicaron que la intención de Kobe era mantener a su esposa e hijas en caso de morir, y que el fideicomiso debe reflejar sus deseos. Pero, debido a que se modificó por última vez en 2017 después del nacimiento de su hija Bianka, y no después de Capri, no se menciona el nombre de la pequeña en el documento.

“El propósito material del fideicomiso es proporcionar un fondo para la esposa e hijas de Kobe para su apoyo, cuidado y mantenimiento y, al mismo tiempo, proporcionar protección para los activos del Fideicomiso para que los activos estén disponibles para beneficio de las hijas de Kobe y Vanessa, igualmente, con la muerte de Vanessa”, dice el documento.

Vanessa se encuentra actualmente en medio de una demanda contra Island Express, la compañía propietaria del helicóptero en el que Kobe, su hija de 13 años, Gianna, y otras siete personas murieron.

La demanda de Vanessa se presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 24 de febrero, el mismo día en que se celebró el funeral de su esposo y su hija en el Staples Center.

La demanda alega que el piloto Ara Zobayan, quien también murió en el accidente, no pudo “monitorear y evaluar adecuadamente el clima antes del despegue, no pudo abortar el vuelo cuando sabía de las condiciones nubladas y no pudo operar el helicóptero de manera adecuada y segura”. resultando en un choque “.