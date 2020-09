Esposa de Reinaldo: No fue por falta de logística, fue por falta de motivación que peledeístas no fueron a votar

anto Domingo.- Ingrid Mendoza, esposa del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, afirmó que no fue por falta de logística que más de un millón de peledeístas no acudió a las urnas en las pasadas elecciones sino por falta de motivación.

“Comparto totalmente tu opinión Fausto!!! Ese millón de “peledeístas” no acudió a votar no por falta de logística, pues, salvo algunas excepciones, así no fueron formados, sino por falta de motivación política/partidaria para hacerlo”, escribió la dama en su cuenta de twitter en respuesta a Fausto Montes de Oca, un estrecho colaborador de Pared Pérez que recientemente se inscribió en la Fuerza del Pueblo.

“¿Por qué 1 millón de peledeistas no acudió a votar? Porque no se sentían representadas en esa propuesta electoral. Hizo falta la mística, simbolismo y el prestigio partidario de Leonel Fernández.

y de Reinaldo Pared Pérez con cualquiera de ellos 2,se unificaba y se ganaban elecciones”, escribió Montes de Oca lo que generó la respuesta de Mendoza y un me gusta del propio Reinaldo.

El expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de ese partido emitió fuertes críticas a los peledeístas porque, según él, para todo exigían dinero en la campaña. “¿Es verdad o es mentira eso?, ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para que hicieran la campaña porque los compañeros no querían moverse sino había logística. La campaña más cara de la historia del país tuvimos nosotros que montarla ahora, el que trabajó conmigo sabe lo que nos pasó a nosotros en la campaña porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio y un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder”, expresó durante una reunión con legisladores de la organización y otros dirigentes.

El ex diputado Aridio Vásquez fue otro que se quejó de la crítica del expresidente con relación a su afirmación de que los peledeístas exigían dinero para hacer las tareas partidarias en la pasada campaña. “Si el PLD permitió que gente con mucho dinero, testaferros de de Ministros invirtieran en la campaña hasta 100 millones para ganar una posición congresional. Por eso las travesuras contra candidatos con popularidad, aunque con pocos recursos. En el #PLD, nadie hizo caso. Y si me quieren cuestionar desde las alturas del partido, tengo pruebas suficientes. Y si me expulsan del partido, gran cosa”, escribió en su cuenta de twitter.

El Caribe