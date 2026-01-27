¿Está arrepentido el doctor Jorge Subero Isa de asumir la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo?

Una publicación del jurista Jorge A. Subero Isa en la red social X (antes Twitter) ha generado diversas lecturas en el ámbito jurídico y político, luego de que citara una frase de una canción del cantautor cubano Pablo Milanés, asociada a la reflexión y al arrepentimiento ante decisiones tomadas.

“Si nos lleváramos muchas veces de esta canción de Pablo Milanés, pocas veces terminaríamos arrepintiéndonos”, escribió Subero Isa, citando el verso: “Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien”. El mensaje, aunque de carácter cultural y reflexivo, fue interpretado por algunos sectores como una posible alusión a decisiones recientes en el plano profesional.

El contexto del mensaje se produce en momentos en que Subero Isa ha sido vinculado a su rol como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, una designación que ha estado bajo el escrutinio público por el peso institucional que representa y por la trayectoria del propio jurista, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y figura de amplio reconocimiento en el sistema judicial dominicano.

Hasta el momento, el doctor Subero Isa no ha expresado de manera directa que el mensaje esté relacionado con arrepentimiento alguno ni con su función como consultor jurídico, por lo que cualquier interpretación en ese sentido permanece en el terreno de la especulación. Sin embargo, el uso de una letra asociada a la prudencia previa a la toma de decisiones ha alimentado el debate en redes sociales.

El mensaje fue recibido mayormente como una reflexión personal sobre la importancia de pensar antes de actuar, una constante en el pensamiento público del jurista, conocido por sus posturas críticas, su defensa del Estado de derecho y su énfasis en la ética en el ejercicio del poder.

Por ahora, la publicación queda abierta a interpretaciones, mientras el propio Subero Isa guarda silencio sobre si sus palabras responden a una vivencia personal, a una reflexión general o a una lectura crítica del momento político e institucional que atraviesa el país.

