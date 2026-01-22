¿Está “de psiquiatra” la República Dominicana?: Experto explica salud mental de RD

El psiquiatra Ramón Ceballos advirtió que la salud mental en la República Dominicana atraviesa una situación preocupante, al recordar que más del 20 % de la población ha tenido o presenta algún trastorno mental, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud Pública.

Durante una entrevista en el programa La Opción Radio, Ceballos explicó que la expresión popular “la República Dominicana está de psiquiatra” no debe interpretarse de manera literal, pero sí como una señal de alerta sobre un malestar emocional generalizado que afecta a amplios sectores de la sociedad.

El especialista señaló que la depresión es el trastorno de mayor prevalencia en el país, representando cerca del 27.6 % de los casos de salud mental, seguida por la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, mientras que los trastornos psicóticos ocupan un menor porcentaje, aunque suelen generar mayor impacto social.

Ceballos atribuyó esta realidad a una combinación de factores económicos, deterioro social, conflictos familiares y altos niveles de agresividad, elementos que, afirmó, inciden de manera directa en la estabilidad emocional de la población.

El psiquiatra destacó que la depresión es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, debido a factores sociales, hormonales y biológicos, y explicó que una de cada cinco mujeres ha experimentado episodios depresivos en etapas clave como la adolescencia, el embarazo, el posparto o la menopausia.

Finalmente, advirtió que persisten prejuicios culturales que dificultan la búsqueda de ayuda, especialmente entre los hombres, por lo que llamó a normalizar la atención en salud mental y a comprender que acudir a un profesional no es señal de debilidad, sino una herramienta clave para la prevención y el bienestar social.

Fuente: NT