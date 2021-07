¿Está mal defender a un imputado?

No critico que un colega periodística, mercadólogo o publicista que dedique sus conocimientos técnicos y profesionales al manejo del embate de opinión pública que afecta a los imputados, llámese Jean Alain, César El Abusador o el chino que recibe una golpiza y quiere poner denuncia en un medio tradicional. Es un trabajo profesional.

A esos profesionales especialistas en crisis los contratan como expertos para montar estrategias que quiten de encima y el mazo implacable del juicio paralelo, no para defenderlo y poner en cuestionamiento reputaciones o culpabilidades.

Quiero hacer varias preguntas. ¿Por qué cuando contratan a un abogado nadie lo ataca? Porque abogado ofrece sus servicios profesionales. ¿Por qué a un contable o financiero no lo critican cuando ofrece sus servicios a una empresa en crisis? Por lo mismo, ofrece sus servicios.

¿Por qué no critican a un guardia de seguridad cuando cubre la espalda a un funcionario o empresario cuestionado públicamente, o a un narco?

Y ¿por qué critican a los periodistas cuando hacen un trabajo técnico?

Los especialistas en manejo de crisis son pocos. Se han formado y han dado seguimiento a muchos casos que no necesariamente tienen que ver con corrupción.

En ese sentido, la mención de un colega no me hace nada, porque ese colega asesore, mande nota de prensa o elabore comunicados de sus clientes, lo hace porque confían en sus conocimientos, no por otra cosa. Y, además, es un trabajo profesional como cualquier otro.

Cada quien toma el caso que entienda. Respeto si alguien que está en la olla más profunda rechace un trabajo de 10 ó 20 mil dólares para desechar los alaridos que vendrán. Es una decisión de cada profesional.

Así que nada, eso quería comentar.

Por: Pedro Ángel

Fuente: https://eldia.com.do/esta-mal-defender-a-un-imputado/