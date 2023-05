¿Está usted de acuerdo con Cándido Simó, que dice que el pleito de Amelia es un pleito de marido y mujer?

Send an email

Llueven las críticas a declaraciones de Cándido Simó sobre caso Amelia Alcántara

Le llueven las críticas en redes sociales al abogado Cándido Simó, tras calificar como «un pleito de marido y mujer» la supuesta violencia de género y agresión física que el empresario Wagner Taveras Taveras (El gallero) habría cometido en perjuicio de su pareja sentimental, Amelia Alcántara.

Entre las personas que han arremetido en contra de Simón, se encuentra la comunicadora Noelia Hazim, quien manifestó que el jurista debería también ser investigado por la Procuraduría General de la República Dominicana.

“Eso es un pleito entre marido y mujer y el Estado no debería meterse”, palabras dichas por el abogado Candido Simón. ¿Confabulación? Este abogado debería también ser investigado por la @ProcuraduriaRD«, escribió Hazim en Twitter.

Mientras que Glen Payano dijo: «Cándido Simón da esas declaraciones en una corte de USA y el departamento de justicia le quita la licencia de abogado. Dizque que eso es normal y el Estado lo que tiene que hacer es no meterse en eso».

Lo que dijo Cándido Simó

Cándido Simó manifestó que «el derecho es razón, y si en ese proceso lo que ha surgido es que ella supuestamente lo había agredido y él reaccionó quitándosela de encima, ¿Cuál es el tipo penal de eso?… Porque ella (Amelia) misma ha dicho que él (El gallero) no la agredió, sino que ella reaccionó de manera natural, como toda mujer con otra que se le está acercando a su marido», manifestó Simó este domingo al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Al plantear que aparentemente hubo una agresión recíproca, pero que la panelista de «Sin filtro» no está sometida, el jurista cuestionó si es qué la justicia dominicana gira en una sola dirección.

«Si hubo una agresión recíproca y ella no está sometida, entonces es qué el sistema de justicia penal gira en una sola dirección. Eso es un pleito de marido y mujer, o una confrontación que se da, en ocasiones, de manera natural entre marido y mujer», dijo.

Cándido Simó agregó que en estos casos, lo que el Estado debe hacer es no involucrarse si no hay alguna gravedad, y en este -según el abogado- evidentemente no la hay.

«Eso termina como finalizan todos los procesos con que el Ministerio Público imputa, la mujer desde el principio dice que no y los fiscales insisten y el proceso termina ridiculizado», sostuvo.

Se recuerda que Taveras Taveras recibió medida de coerción de garantía económica de RD$300 mil y presentación periódica. Además, el juez Rigoberto Cena, de la Oficina de Atención Permanente, dictó que tanto Amelia como Taveras, deberán ir a terapia conductual.

Fuente: HOY