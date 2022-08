Estados Unidos anuncia su cuerpo de coaches para el Clásico Mundial de Béisbol

El dirigente de los campeones de la última edición del Clásico Mundial de Béisbol, Mark DeRosa, tiene ya los nombres de los hombres que lo estarán acompañando en su tarea de refrendar el título obtenido en la última versión del evento, en el mes de marzo del próximo año.

Este martes en la tarde fue anunciado el cuerpo técnico del conjunto que estará encabezado por el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Ken Griffey Jr. (bateo) y el cinco veces campeón de la Serie Mundial, Andy Pettitte (pitcheo), acompañados de Jerry Manuel (coach de banca), Lou Collier (coach de primera), Dino Ebel (coach de tercera) y Dave Righetti (coach de bullpen).

