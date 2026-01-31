Estados Unidos confirma que todos sus ciudadanos presos en Venezuela han sido liberados

Washington/Caracas.- La Embajada de los Estados Unidos para Venezuela confirmó este viernes que todos los ciudadanos estadounidenses que estaban presos en Venezuela han sido liberados en pleno proceso de excarcelaciones desde Caracas y de acercamientos entre la Casa Blanca y Miraflores.

«Nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses de los que se tenía conocimiento que se encontraban detenidos en Venezuela», asegura la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que opera en Bogotá desde que ambos países cerraron sus embajadas en Washington y Caracas en 2019 al romper relaciones diplomáticas.

Este mismo viernes se supo de la liberación de un hombre con nacionalidad estadounidense y peruana, según confirmó la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela.

Las autoridades estadounidenses también pidieron información en caso de que haya otros ciudadanos estadounidenses que todavía estén detenidos y de los cuales no se tenga conocimiento.

Hasta el jueves, Foro Penal había confirmado en Venezuela la excarcelación de 302 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un «número importante» de personas, pocos días después del ataque de Estados Unidos en el país suramericano, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Esta semana, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que 808 personas han sido excarceladas desde «antes de diciembre», sin precisar la fecha, y negó la existencia de presos políticos en el país suramericano.

La confirmación de la liberación de todos los estadounidenses detenidos en Venezuela coincide con el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de una ley general de amnistía para presos políticos desde 1999, destinada a «reparar las heridas que ha dejado la confrontación política».

