Estados Unidos no ha contemplado otro embajador para RD

La pasada semana, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, retiró la nominación de Calvin Smyre como embajador de Estados Unidos en República Dominicana, y remitió su nombramiento bajo el mismo cargo en Las Bahamas.

Tras retirar la nominación, Biden no nombró a otra persona para el cargo en RD, y dejó la ocupación vacía.

Sobre el tema, conversamos con Adriano Espaillat, representante dominicano en NY, y miembro del Congreso de EE.UU. lugar donde se aprueban estas nominaciones hechas por el presidente.

“El presidente entendió que Smyre haría un mejor trabajo en Las Bahamas, que en República Dominicana, y por eso realizó el cambio”, dijo Espaillat.

El congresista también dijo que, por el momento, Biden no nominará un nuevo embajador para el país.

“No hay nadie en la lista y no se ha conversado. Ellos suelen consultarme antes de presentar la nominación y todavía no han dicho nada. He visitado varias veces la Casa Blanca después del cambio de la nominación, he preguntado, y todavía no hay nadie”, dijo Espaillat.

La República Dominicana tiene 16 meses sin embajador estadounidense, desde que Robin Berstein dejó el cargo, cuando el presidente Donald Trump dejó la presidencia.

“Ese es uno de los problemas de la política exterior cuando hay cambios de Gobierno, y estamos trabajando para mejorar eso. También lo que pasa es que a veces los congresistas de la bancada republicana bloquean las nominaciones y se retrasan los procesos, pero también entendemos que el encargado de Negocios, Robert Thomas está haciendo muy buen trabajo, y no tenemos prisa con eso”, expresó.

Al ser cuestionado sobre los posibles nombres para la nominación para embajador en RD, Espaillat aseguró que el ex embajador de EE.UU. en el país, durante el Gobierno de Barack Obama, James W. Brewster, no está dentro del listado de candidatos.

“No, no creo. Ahora mismo no hay nadie en la mira”, dijo el Congresista.

