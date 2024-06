Estados Unidos permite la renovación de pasaporte en línea de manera limitada

Send an email

El Departamento de Estado americano, reabrió el servicio de renovación de pasaporte en línea, el cual estará habilitado por un tiempo limitado. La restricción surge por la necesidad de la entidad para supervisar el rendimiento en tiempo real.

No todas las personas podrán realizar el proceso de renovar el pasaporte por la página web, pero, si podrán hacer el proceso por vía correo o en persona a través de una agencia o centro de pasaportes.

La opción permite a los ciudadanos renovar la libreta de viajes sin tener que enviar documentos por correo, ya que será un proceso virtual.

El sistema, estará habilitado para el público por un periodo determinado de tiempo desde el mediodía de cada día a partir de la 1:00 p.m. hora del Este, según detalló un medio internacional.

De acuerdo al Departamento de Estado, las solicitudes para poder renovar la libreta, serán limitadas y una vez que se complete la capacidad máxima por día, los viajeros no podrán iniciar su proceso de renovación.

Requisitos para renovar en línea

El pasaporte que está renovando es o fue válido por 10 años, y usted tiene 25 años o más.

El pasaporte que está renovando fue emitido entre 2009 y 2015, o más de 9 años pero menos de 15 años a partir de la fecha en que planea presentar su solicitud.

No está cambiando su nombre, sexo, fecha de nacimiento o lugar de nacimiento.

No va a viajar al extranjero durante al menos 8 semanas a partir de la fecha en que presentará su solicitud. Solo ofreceremos servicio de rutina durante este lanzamiento limitado, y el tiempo que se tarda en obtener un pasaporte será el mismo que el de la renovación por correo.

Está solicitando un pasaporte regular (de turista). No se puede renovar un pasaporte de emisión especial (diplomático, oficial, de servicio) en línea.

Vive en los Estados Unidos (ya sea en un estado o territorio). No califica para renovar en línea si vive en un país extranjero o tiene una dirección de Oficina de Correos del Ejército (APO) u Oficina de Correos de la Flota (FPO).

Tiene su pasaporte con usted, y no está dañado o mutilado, y no lo ha reportado previamente como perdido o robado. Guarde su pasaporte más reciente y no nos lo envíe por correo.

Puedes pagar tu pasaporte con tarjeta de crédito o débito.

Puede cargar una foto de pasaporte digital.

Usted es consciente de que el pasaporte que está renovando será cancelado después de enviar su solicitud y no puede usarlo para viajes internacionales.

Fuente: Diario Libre