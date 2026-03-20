¿Estás buscando quedar embarazada? Experta recomienda vacunación contra el sarampión

La responsable de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario de Madrid, la doctora Lourdes Sainz, ha recomendado la vacunación contra el sarampión si se está planificando un embarazo, siempre que la mujer no tenga anticuerpos protectores frente a esta enfermedad o no haya sido inoculada previamente.

«Las mujeres deberán evitar el embarazo en las cuatro semanas siguientes a cada dosis administrada», ha alertado, no obstante, y es que es necesaria la administración de dos dosis de vacuna triple vírica (TV), con un intervalo entre cada una establecido en las citadas cuatro semanas. La medida preventiva más eficaz frente al sarampión es la vacunación, que se introdujo en el calendario infantil nacional en 1981, con la TV (sarampión, rubéola y parotiditis).

En 1996 se incorporó una segunda dosis, por lo que, desde 2000, la circulación del virus es muy baja. Además, esta representante del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario ha subrayado que la probabilidad de padecer infección durante el embarazo no aumenta.

En cualquier caso, ha puesto de manifiesto que si esta se produce está asociada a mayor morbilidad para la madre y a un mayor riesgo de aborto o desarrollo de parto prematuro, aunque no se han descrito malformaciones en el feto. Todo en el contexto de que, en las primeras semanas del año, la Comunidad de Madrid había detectado circulación comunitaria de sarampión, hasta el punto de superarse los casos de 2025 de esta patología muy contagiosa.

El sarampión se transmite por el aire a través de gotitas o por contacto directo con secreciones de personas infectadas. «Ante el contacto de una embarazada con una persona infectada, la administración de inmunoglobulina (IG) poco después de la exposición (hasta seis días) podría ofrecer cierta protección frente a la infección o reducir la gravedad de la enfermedad si esta se desarrolla», ha destacado, no sin señalar que se debe valorar de manera individualizada el potencial riesgo/beneficio de su administración.

SUELE COMENZAR CON FIEBRE, SÍNTOMAS RESPIRATORIOS Y CONJUNTIVITIS

Abundando en esta patología, la misma está causada por un virus y tiene más de un 90 por ciento de tasa de ataque secundario en población susceptible. Así, suele comenzar con fiebre, síntomas respiratorios (como tos o secreción nasal) y conjuntivitis, mientras que, entre tres y cinco días después de la primera sintomatología, aparece un sarpullido o exantema que empieza con manchas rojas y planas en la cara y detrás de las orejas.

Tras ello, estas manchas se extienden hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. Las personas infectadas expulsan virus al toser o estornudar y son contagiosas desde cuatro días antes hasta otros tantos después de la aparición del exantema.

No obstante, el sarampión es, en general, benigno, aunque puede cursar con complicaciones, como neumonía, otitis, laringotraqueitis y diarrea, y raramente puede producir encefalitis o muerte. Ante esta enfermedad, su tratamiento consiste en controlar los síntomas, mantener una buena hidratación y tratar las complicaciones si se produjeran.

FUENTE: LISTÍN DIARIO.