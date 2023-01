Este 2023 se cumplen 20 años de la coronación de Amelia Vega como Miss Universo

El 2003 fue un año de regocijo para los dominicanos. Con tan solo 18 años, Amelia Vega logró coronarse como la mujer más bella del universo en la ciudad de Panamá, siendo la primera dominicana en obtener el título y, hasta el momento, la única.

La gala de ese año contó con la participación de 71 candidatas. Al final de la noche, quedaron tomadas de la mano la delegada de Venezuela, Mariángel Ruiz, y la de República Dominicana, Amelia Vega. Justine Pasek, Miss Universo 2002, de Panamá, fue quien coronó a la criolla como la quincuagésima segunda reina de la historia del certamen. Se recuerda que ese año también ganó como ‘Mejor traje típico’.

Su paso por Miss Universo

Amelia fue entrenada por el empresario de concursos de belleza Osmel Sousa. La beldad dominicana solo recibió unos pocos días de preparación en Venezuela, lo que causó disgusto en referido país tras su coronación.

Los ejecutivos de la cadena de televisión Venevisión estaban disgustados porque la ganadora del concurso fue preparada por su empresa, mientras que su candidata quedó en segundo lugar. Esto le valió una amonestación a Osmel Sousa y la prohibición a la Organización de Miss Venezuela de preparar candidatas de otros países.

La participación de la criolla todavía es recordada por su gracia y elegancia en cada desfile, pero también por la seguridad y coherencia con la que respondió las preguntas, incluyendo la de la noche final.

“¿Cuál es el regalo más precioso que alguna vez le has dado a alguien?”, fue la pregunta que le tocó en la gala. Ella respondió: “Según mi abuela, fue una carta que le escribí cuando ella tuvo una enfermedad y toda la vida me lo ha agradecido y me llena de emoción, porque siempre me lo hace sentir. Creo que no es lo material, sino el sentimiento que tú le pongas a las cosas”.

Con 1,83 metros de altura, Amelia sigue invicta como la Miss Universo más alta de la historia. También destaca por ser la portada del único libro de la organización Miss Universo, titulado “Belleza Universal”, lanzado años después de su reinado, y por ser la que produjo más dinero a la organización.

Como Miss Universo 2003, visitó más de 30 países. Trabajó con organizaciones conocidas en el ámbito internacional que tenían que ver con el VIH/sida, incluyendo el Consejo Global de Salud, Cable Positive, amfAR, entre otras. Amelia, también fue responsable de trabajar con los medios internacionales, para un mejor entendimiento y aceptación de las epidemias del VIH/sida y su prevención, mientras ayudaba a concienciar e incrementar los fondos y recursos destinados para dichas organizaciones.

En la actualidad, Amelia Vega está casada con el jugador de la NBA Al Horford. La pareja vive en Boston, Massachusetts, con sus cinco hijos: Ean, Alía, Ava, Nova y Mila.

¿Segunda corona para RD?

Antes de la gala final de Miss Universo 2022, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de enero, esta noche se realiza el certamen preliminar. En esta etapa, las candidatas desfilan en traje de baño y de gala con el fin de sumar puntos que les permitan clasificar y estar dentro de las 16 finalistas elegidas en la ceremonia final.

Andreína Martínez, la Miss RD Universo de este año, ha sido incluida por los missologos en las listas de candidatas fuertes para alzarse como ganadoras, lo que ha creado altas expectativas de que, a 20 años del primer y único triunfo de República Dominicana en el certamen de belleza, el país logrará su segunda corona.

Fuente: Diario Libre