Este es el experto que vendrá a República Dominicana en busca de frenar la peste porcina

José Manuel Sánchez Vizcaíno es el científico que vendrá a República Dominicana, como parte de una comisión de alto nivel de expertos de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a colaborar con la erradicación de la peste porcina africana (PPA), que tiene focos en 14 provincias del territorio nacional.

Al país llegará también el doctor Hernan Rojas, como jefe de misión, según le confirmó el Ministerio de Agricultura dominicano al periódico elCaribe.

Sánchez Vizcaíno ha estado trabajando de forma intensa para obtener una vacuna contra el virus, que al día de hoy no existe. Parece ser una, o la persona que está más cerca de lograrlo. Posee amplia experiencias en el sector ganadero y especialmente en el sector porcino.

Desde el año 2002 es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, realizando su labor docente e investigadora en el Departamento de Sanidad animal de la Facultad de Veterinaria, así como director del laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) para peste porcina Africana y peste equina africana.

Las aportaciones científicas del profesor Sánchez Vizcaíno han contribuido notablemente en el control y erradicación de varias enfermedades animales, entre ellas, la peste porcina africana, la peste equina y peste porcina clásica. Todo ello, gracias al desarrollo de nuevos métodos y reactivos de diagnósticos rápidos y sensibles, nuevas estrategias epidemiológicas y al desarrollo de vacunas de nueva generación

Sánchez Vizcaíno ha dicho que un problema que preocupa a los países tiene que ver con una cuestión de sanidad, porque ésta marca en la mayoría de los casos el bienestar, las exportaciones y los gastos de producción.

“Y dentro de la sanidad, la detección temprana de enfermedades en la ganadería es otro factor que preocupa”, ha explicado, en diálogos sobre los temas que conoce. Recomienda que haya comunicación de lo que se hace y lo que se produce.

Ha dicho que la prevención es la herramienta clave, porque es lo primero para evitar que entre algo a los países, que luego pueda ser problemático. “Y si entra, se pueda cortar lo antes posible”, sostiene el experto. Sobre la peste porcina africana ha recordado que entró desde 2014 a la Unión Europea y no ha parado de avanzar.

En el caso de España, un mecanismo de difusión de los casos ha sido a través a jabalíes, donde hay una población que arriesga a que vaya comunicando o transmitiéndose la enfermedad. “En España ha habido tres riesgos de contagio: el de jabalíes, las importaciones de lechones, que hace posible que por vía del transporte se difunda, aunque los cerdos lleguen de zona limpia, y el otro factor son los trabajadores que laboran en países infectados en la Unión Europea”, ha explicado.

Los cerdos de edificios en China

El doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno colabora con muchos proyectos a nivel internacional, entre ellos China, una nación en el que hay grandes progresos, incluyendo la producción de cerdos en vertical, en vez de horizontal, es decir, en edificios, incluyendo torres de nueve y doce pisos.

Según el científico, el problema principal del virus de la PPA es muy complejo, no produce anticuerpos neutralizantes (no los hay incluso en animales que se recuperan de la enfermedad). La PPA tiene muchas proteínas de las cuales no se tiene claro la función de cada una.

De acuerdo con una biografía colgada en el portal “Sanidad Animal” Info, el doctor Sánchez Vizcaíno, nació en Murcia en 1951; se licenció y doctoró en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, realizando posteriormente estudios de postgraduado en inmunología y virología animal en la Universidad de Cornell en Nueva York.

De vuelta a España se incorporó al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias (INIA), desempeñando las siguientes funciones: Investigador (1978-1980), Jefe de Proyectos de Investigación (1980-1985), Jefe de Departamento de Virología Animal (1985-1988), Director del Departamento de Sanidad Animal (1988-1993) y Director del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) (1993-2002).

Un experto probado

José Manuel Sánchez Vizcaíno tiene más de doscientas publicaciones científicas en revistas de gran impacto internacional y es autor de varios capítulos en libros de prestigio internacional (African swine fever en Diseases of swine, African horse sickness en el manual de la OIE, Trends in Emerging Viral Infections of Swine…) y cursos digitales dedicados a inmunología, enfermedades infecciosas, y simulaciones sanitarias. Ha dirigido un gran número de proyectos de investigación nacionales e internacionales y 32 tesis doctorales sobre enfermedades infecciosas animales, ha participado en 70 contratos de I+D, en varias patentes y ha contribuido en más de 500 congresos, conferencias, jornadas cursos y entrevistas (TV, radio, prensa, vídeo, web) por todo el mundo.

La citada publicación indica que el experto que vendrá a República Dominicana es premio nacional de investigación porcina ANAPORC 1990, Premio Internacional de Porcino «PORCO BRAVO 1999», Primer premio de Sanidad y Producción porcina (Producción Animal 2000), Premio de sanidad animal 2007 «Los mejores de La Verdad 2007» y Premios Albéitar 2012 en Categoría Científica, como reconocimiento por su contribución al desarrollo científico de la investigación en Ciencia Veterinaria.

Ha sido galardonado con la Medalla al Mérito de la Organización Mundial de Sanidad animal (OIE), como reconocimiento internacional a sus servicios excepcionales a la ciencia veterinaria (24/05/09), y ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia (22/04/10), así como nombrado 2013 George C. Poppensiek Visiting Professor in Global Animal Health por la Universidad de Cornell (09/2013).

¿Qué ha hecho por vía de la OIE?

El profesor Sánchez Vizcaíno viene colaborando desde 1990 con la OIE y con FAO en varias misiones sanitarias para el control de enfermedades infecciosas y de transferencia tecnológica en diversos países de Europa, América, Asia y África. Ha participado en un gran número de comisiones científicas nacionales e internacionales como:

Es miembro del Comité Nacional del Sistema de Alerta Sanitarias (2001-2006), miembro del Consejo Científico Asesor del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (2002-2005), miembro del Comité Científico de la comisión de sanidad animal y bienestar animal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (2003-2006) y miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) (2003-2008). También fue presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultura científica (ANAPORC) (2000-2008), miembro del Community Veterinary Emergency Team de la Unión Europea (2009) y presidente y miembro del board de la European Society of Veterinary Virology (ESVV) (2012-Act).

Adicionalmente, ha sido miembro del Comité Científico del Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZS Sicilia) (2015-Act). Los datos obtenidos sobre el especialista indican que su interés científico actual se centra en el estudio de la epidemiología y medicina preventiva de las enfermedades infecciosas animales, así como en el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, vacunas de nueva generación y nuevas estrategias para su control. Actualmente el proyecto más importante que coordina es el europeo VACDIVA, convocatoria «H2020-SFS-2019-1, tema: Una vacuna contra la Peste Porcina Africana» dotado con 10 millones de Euros.

