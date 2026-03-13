Ester Expósito y Kylian Mbappé desatan rumores de romance tras ser captados juntos en avión privado

Las redes sociales y la prensa internacional han puesto su atención en la actriz española Ester Expósito y el futbolista francés Kylian Mbappé, luego de que varias revistas del corazón publicaran fotografías de ambos juntos en distintos momentos recientes. Las imágenes, difundidas inicialmente por la revista ¡Hola!, muestran a la actriz y al delantero del Real Madrid llegando a Madrid en un avión privado tras pasar varios días en París, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un posible romance.

Según los reportes, ambos habrían coincidido en la capital francesa durante un fin de semana, donde fueron vistos compartiendo cenas, saliendo de un hotel de lujo e incluso asistiendo a algunos lugares de ocio nocturno. Expósito se encontraba en París por compromisos vinculados a la Semana de la Moda, mientras que Mbappé estaba en la ciudad por asuntos personales relacionados con una lesión.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental, las fotografías y apariciones juntos han provocado un amplio debate en internet y en los medios de entretenimiento, que ya los describen como “la pareja sorpresa del momento”.

Hasta el momento, tanto la actriz como el futbolista mantienen silencio sobre su vida personal, por lo que el supuesto romance continúa siendo objeto de especulación mientras las imágenes siguen circulando ampliamente en redes sociales.

Fuente: RC Noticias