Estiman pérdidas de más de US$4MM en incendio de Las Terrenas; bomberos acudieron sin estar preparados

Mariana Vanderhorst, administradora del área comercial del pueblo de Los Pescadores, en Las Terrenas, afirmó la mañana de este sábado, que el fuego que inició a eso de las 6:30 de la mañana en el antiguo restaurante La Salsa y consumió en su totalidad los locales del lugar, dejará una pérdida estimada de más de cuatro millones de dólares.

“Siempre los estimados a esta hora, son estimados pero nosotros entendemos una pérdida de más de cuatro millones de dólares, porque ahí hay que distinguir tres situaciones, la infraestructura, los insumos de los locales pero más que nada lo que es el punto”, señaló Mariana Vanderhorst.

Según la administradora de la zona comercial, el Cuerpo de Bomberos que acudió a dar asistencia al incendio, no se presentó con la logística ni el personal necesario para sofocarlo.

“Procedimos inmediatamente al protocolo de llamar los bomberos, llegaron tal vez no muy tarde pero lamentablemente me quejo porque no vinieron con la logística necesaria, me parece que tampoco con la capacidad humana, pudimos haber salvado parte de los locales, no se pudo”, afirmó Vanderhorst.

Asimismo dijo que se encuentran a la espera de que las autoridades vayan en auxilio de la zona y les presenten propuestas para la recuperación del área comercial.

Hasta el momento no se ha identificado la causa del siniestro pero se espera que en horas de la tarde de este sábado, miembros de las aseguradoras de los restaurantes afectados se presenten al lugar para iniciar las investigaciones.

La administradora del área comercial del pueblo de Los Pescadores, informó además que debido al incendio, se verán afectados más de 70 empleados directos y miles indirectos por la destrucción completa de los 14 restaurantes y bares.

“Directamente teníamos más de 70 empleados, casi cien y de manera indirecta, imagínate miles, porque teníamos muchos suplidores, nosotros tenemos 14 locales, la mayoría restaurat, algunos de actividades.

Mientras que el Consejal del municipio Las Terrenas, Randi Estevan, afirmó que a pesar de que es la segunda vez que este lugar se ve afectado por un incendio, la zona volverá a recuperarse igual que la primera vez.

“El pueblo Los Pescadores de por sí más que un conglomerado de restaurantes y de negocios, es un ícono, es una marca de Las Terrenas y esto pues de una manera u otra nos afecta, es la segunda vez que ocurre pero así como la primera vez ocurrio y resarcimos, esta vez desde esos polvos ahí desde las cenizas volverá nuevamente a resarcir lo que es el pueblo Los Pescadores”, aseguró el Consejal.

