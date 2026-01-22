Mono planea con un paraguas en plena montaña y deja a todos en shock

Un video que ya circula masivamente en redes sociales muestra una escena tan insólita como impactante: un mono salta desde una baranda en un sendero montañoso y desciende por el vacío sujetándose de un paraguas abierto, logrando planear brevemente entre la espesa neblina antes de caer a un costado del camino.

Los turistas que presenciaron el momento no pudieron ocultar su asombro ante lo que muchos consideran una de las imágenes más curiosas y desconcertantes de la fauna silvestre en lo que va del año.

Fuente: La alerta