Redes Sociales

Mono planea con un paraguas en plena montaña y deja a todos en shock

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 días
72 Se lee en 1 minuto
Un video que ya circula masivamente en redes sociales muestra una escena tan insólita como impactante: un mono salta desde una baranda en un sendero montañoso y desciende por el vacío sujetándose de un paraguas abierto, logrando planear brevemente entre la espesa neblina antes de caer a un costado del camino.
Los turistas que presenciaron el momento no pudieron ocultar su asombro ante lo que muchos consideran una de las imágenes más curiosas y desconcertantes de la fauna silvestre en lo que va del año.
Fuente: La alerta

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 4 días
72 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Elefanta desafía la corriente y salva a su cría en medio de inundaciones en África

Hace 6 días

Mujer llevó a un hombre «Muerto» al Cajero

Hace 1 semana

La Coreana Viral Demuestra que lleva El «SWING» Dominicano en La Sangre

Hace 1 semana

El fenómeno del «Titanic» humano: El nuevo reto viral que conquista las redes sociales

Hace 1 semana
Botón volver arriba