Estos fueron los ministros con peor desempeño del 2025 según lectores de Panorama

Al cierre del año 2025, Medios Panorama realizó tres sondeos abiertos a través de sus plataformas digitales con el objetivo de conocer la percepción de sus lectores sobre el desempeño de funcionarios y ministros del Estado dominicano. Estas consultas generaron miles de comentarios, los cuales sirvieron como base para una evaluación ciudadana del ejercicio gubernamental.

Uno de los sondeos que mayor participación registró fue el dedicado a identificar a los ministros con peor desempeño, según la opinión de los lectores. En esta evaluación, el resultado un poco inusual fue que “todos son malos”, siendo esta opción la mas comentada por los lectores.

Luego, al contabilizar las menciones, encabezó la lista Limber Cruz, entonces ministro de Agricultura, quien fue removido de su cargo hoypor el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto 2-26, hecho que coincidió con los resultados del referido sondeo.

En segundo lugar, fue mencionada Faride Raful, ministra de Interior y Policía, figura que ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de ciudadanos, especialmente por medidas adoptadas desde la institución que, según los participantes del sondeo, no han contado con aceptación general.

También fue señalado Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, a quien lectores atribuyen cuestionamientos relacionados con el costo de los combustibles, particularmente por el anuncio de una fórmula para su regulación que, de acuerdo con los comentarios recopilados, no ha sido implementada.

La lista la completa José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, quien igualmente fue incluido por los participantes del sondeo dentro de los funcionarios con desempeño deficiente al cierre del año.

Medios Panorama reiteró que estos resultados responden exclusivamente a la percepción de sus lectores, expresada de manera abierta en las plataformas digitales del medio, y forman parte de un ejercicio de participación ciudadana orientado a recoger opiniones sobre la gestión pública.

