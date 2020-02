Estos hábitos podrían estar perjudicando tu rendimiento sexual

Descansar mal y poco influye directamente en la pérdida del disfrute sexual sin distinción de géneros. Afecta tanto a hombres como mujeres. Pero la falta del goce no es el único mal que trae aparejado, porque también incide en el rendimiento y la periodicidad de cada encuentro sexual.

La revista inglesa The Journal of Sexual Medicine publicó una investigación: dormir poco disminuye la excitación y reduce la capacidad sensorial de nuestras zonas genitales. Otro estudio hecho en mujeres, en este caso de la US National Library of Medicine National Institutes of Health, arrojó que las que tenían un correcto descanso – 8 horas diarias en promedio – aumentaban en un 14% la líbido.

En el caso de los hombres, un estudio de la Universidad de Chicago analizó a hombres jóvenes de 24 años en promedio. Aquellos que dormían menos de 6 horas por noche, disminuían entre un 10% y 15% sus niveles de testosterona, hormona que se encarga no solo de mantener el deseo sexual, sino de la producción de espermatozoides.

Mala alimentación