Estos son los cuatro prófugos buscados por la muerte del mayor Popoters en Villa Juana

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La Policía Nacional activó la búsqueda de otros cuatro presuntos implicados en la muerte del mayor Silo Miguel “Popoters” Polanco, ultimado durante un asalto en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

En el mismo proceso investigativo, las autoridades informaron la captura de uno de los miembros de la estructura delictiva y la muerte del presunto cabecilla del grupo, conocido como “Mandrake”, quien cayó abatido en un supuesto enfrentamiento con agentes.

El detenido fue identificado como Dalgwin David Valdez Marte, arrestado en flagrante delito durante un operativo realizado por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

De acuerdo con el informe policial, los demás implicados ya fueron identificados y son activamente buscados por las autoridades.

Prófugos buscados

La Policía exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero de los siguientes sospechosos:

José Miguel Guillermo de Jesús (a) “José”

Aneury Amaury Espino Tejeda (a) “El Montro”

Yeimy Felipe García Heredia

Yoel Hernández Jiménez (a) “Yoel El Malo”

Las autoridades indicaron que estos individuos son considerados peligrosos, por lo que recomendaron no enfrentarlos y reportar cualquier dato a los organismos correspondientes.

El caso continúa bajo investigación mientras se intensifican los operativos para dar con los responsables y someterlos a la justicia.

Fuente: Panorama