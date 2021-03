Estos son los mitos sobre tu periodo menstrual que debes olvidar

Existen numerosos mitos y verdades sobre la menstruación, ¿pero qué es mentira y qué es verdad? Los expertos aclaran todas tus dudas.

Estás convencida de que “esos días” deberías faltar al colegio, quedarte en cama y moverte lo menos posible, pero… ¿de verdad crees que mantenerte inactiva es lo mejor? No permitas que los mitos y verdades sobre la menstruación hagan de tu regla una “monstruación”.

Mitos y verdades sobre la menstruación

Debo evitar algunos alimentos durante la menstruación

CIERTO. El chocolate y el café provocan que las contracciones musculares aumenten y que el malestar se haga presente; lo mismo ocurre con la comida picante y con esas frituras enchiladas que tanto te laten.

Trata de no ponerle demasiada sal a lo que comas, así disminuirás la hinchazón y evitarás retener líquidos. Lo más conveniente es que agregues raciones de frutas y vegetales, ¡te sentirás mucho mejor!

Mi estado de ánimo sufrirá cambios durante mi periodo

CIERTO. Tu estado de ánimo podría cambiar, quizá te sientas triste, te enojes por todo o llores más.

Según The Nemours Foundation, esto se debe a algo llamado Síndrome Premenstrual (SPM), el conjunto de cambios hormonales que se dan en cada ciclo y que ocasionan reacciones físicas y emocionales, por eso algunas chavas experimentan sentimientos más intensos.

Pero el SPM no afecta a todas por igual, tu BF podría sólo sentir dolor.

El ejercicio está prohibido durante la menstruación

FALSO. La actividad física diaria ayuda a mantener la elasticidad de los músculos; por eso, practicar algún deporte es de lo mejor, y de paso sentirás menos cólicos durante tu periodo.

No faltes a tus entrenamientos aunque estés menstruando, ¡toma tus precauciones y diviértete!

De hecho, un estado de ánimo positivo, como el que se logra cuando te ejercitas, contribuye a que el dolor sea menor.

Si sufro dolor durante la menstruación significa que hay algo mal (Mitos y verdades sobre la menstración)

FALSO. El dolor durante tus primeras menstruaciones (esto debido al aumento de prostaglandinas, sustancias que hacen que el útero se contraiga para ayudar a expulsar el endometrio [capa que recubre al útero]) casi siempre disminuye o desaparece con algún medicamento comercial.

Sin embargo, si el dolor te paraliza, no está de más consultar a un médico.

La sangre menstrual tiene mal olor

FALSO. Tu periodo menstrual no te hace oler feo, sólo podrías sentirte un poquito incómoda; para ello, toma en cuenta las medidas higiénicas básicas: el baño diario, la ropa interior limpia, el uso de prendas de algodón y el cambio frecuente de toalla.

De acuerdo con The Nemours Foundation, no debes utilizar desodorantes, duchas vaginales o sprays, a menos que te los recete un ginecólogo, pues algunos contienen perfumes fuertes que podrían causarte reacciones alérgicas, irritaciones y hasta infecciones, ¡cuidado!, busca orientación.

El flujo vaginal es sinónimo de que mi primer periodo está por llegar (Mitos y verdades sobre la menstración)

CIERTO. Según el sitio Teens Health, seis meses antes de tu primer periodo podrías presentar una mayor cantidad de flujo vaginal transparente.

¡No te alarmes! Su presencia es común, a menos que tenga un olor fuerte y desagradable, o se presente acompañado de comezón; de ser así, visita al médico.

Mi cuerpo ya cambió, pero no he tenido mi primera regla, ¿algo anda mal en mí? No necesariamente hay algo malo. Según el sitio FamilyDoctor.org, el desarrollo sexual tiene un patrón típico: primero se desarrollan los senos, luego sale vello en el área púbica, después crece el de las axilas, y lo último en ocurrir es la menstruación.

Así pasa en la mayoría de las niñas y es probable que tu cuerpo esté siguiendo este orden. Pero si ya tienes 16 años o más y aún no reglas, dile a tu mami que te acompañe al ginecólogo para asegurarte de que todo anda bien.

La gente se da cuenta de que estoy menstruando

FALSO. Tal vez crees que la toalla se te nota o que la forma de caminar te delata, ¡no! son muchos los cambios y podrías tardar en acostumbrarte a ellos: colocar la toalla de forma correcta, verificar que no estés manchada, caminar sin encorvarte, etc. ¡Conforme pase el tiempo te irás adaptando!

Las bebidas calientes alivian los cólicos menstruales

CIERTO. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos afirma que los tés, bañarte con agua a temperatura más elevada de lo normal o colocar una bolsa con agua caliente en el vientre son remedios que aligeran los cólicos.

Lo que ocurre es que el calor aumenta la circulación sanguínea de los músculos contraídos, ayudando a que se relajen.

Si tengo un ciclo menstrual irregular, ¡tengo una enfermedad grave!

FALSO. Según la TeensHealth, los periodos irregulares son comunes en las chicas que comienzan a menstruar. Al principio, tu ciclo podría durar 28 días y ser más corto o largo; poco a poco, te volverás regular.

Lleva un calendario para saber cada cuándo llega tu regla, cuenta desde el primer día de sangrado hasta el primer día del otro.

¿Cuándo visitar al ginecólogo?

Ya tienes 16 años y aún no has comenzado a reglar o si tienes flujo extraño o anormal.

Llevas varios meses sin menstruar.

Tu sangrado es excesivo y ya duró más días de lo habitual, además de ser doloroso.

