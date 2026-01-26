Estos son los países donde hay alerta por el virus Nipah que ya registra cinco casos en India y que está en la lista de enfermedades prioritarias

Un virus conocido como Nipah fue registrado en el estado de Bengala Oriental (India) y las autoridades sanitarias en Asia ya emitieron una alerta tras la confirmación de cinco casos que ya están bajo estudio médico.

Debido a la ausencia de una vacuna contra este nuevo brote que fue detectado, la Organización Mundial de la Salud informó que la manera de prevenir su propagación está en la limpieza y desinfección sistemática de las granjas de cerdos.

Por otro lado, se plantea la difusión de medidas para educar a las personas a reducir su exposición frente a los casos de infección del virus Nipah.

Lista de países donde hay alerta del virus Nipah Desde que se confirmaron los cinco casos en India, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que este brote está en la lista de enfermedades prioritarias del plan de investigación. Esto debido a que, en tan solo pocos registros de casos conocidos en Asia, ya es causa de enfermedades graves en las personas, podría ser letal y es considerado un problema de salud pública. Todo lo mencionado ha causado gran preocupación a nivel mundial y por eso, ya se conoce una lista de países donde este virus ha sido alertado y donde ya había sido documentado. Malasia.

Filipinas.

Singapur.

Bangladesh. Este virus tuvo su primera aparición en Malasia y Singapur entre los años 1988 y 1999. Con ello empezó un brote significativo de enfermedades respiratorias y según la Organización Mundial de Sanidad Animal, «tuvieron que sacrificar a un millón de cerdos».

De acuerdo con la OMS, se ha logrado determinar que los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae son el huésped natural de este virus Nipah y esto facilita su circulación silenciosa en la naturaleza. También puede transmitirse a los humanos a partir de otros animales como los cerdos y, ya con los casos existentes, se puede dar de persona a persona.

En cuanto a la reducción de transmisión del virus de persona a persona, los centros médicos piden «evitar el contacto físico sin protección con las personas infectadas por el virus de Nipah. Después de cuidar o visitar a personas enfermas, hay que lavarse las manos».

Fuente: El Tiempo.