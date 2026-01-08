Estos son los presuntos responsables de la violación y muerte de la niña Brianna Genao González en Puerto Plata

CDN tuvo acceso a las fotografías de dos hombres señalados como los presuntos responsables de la violación sexual y posterior muerte de la niña Brianna Genao González, reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en la provincia de Puerto Plata.

De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio a través de una fuente vinculada a la investigación, los implicados son Reyes Núñez Rosario, de 43 años, y Rafael Núñez Rosario, alias “Papito”, de 52 años, ambos primos segundos de la menor. Según los datos preliminares, los hombres habrían llevado a la niña a una casucha ubicada en las cercanías de un lugar donde se realizaba una repartición de juguetes.

La fuente indicó que, una vez en el lugar, Reyes Núñez Rosario habría cometido la agresión sexual contra la menor. Esto, pese a que su pariente Rafael le habría advertido que no lo hiciera, recordándole que la niña era parte de la familia. Posteriormente, la menor habría sido asesinada.

“Sin cuerpo no hay delito”, habría dicho uno de los presuntos culpables

Parte de estos elementos constarían en grabaciones realizadas por investigadores de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional en Puerto Plata, junto a representantes del Ministerio Público, en las que Reyes Núñez Rosario presuntamente admite los hechos ante su hermano y asegura que no debían preocuparse, ya que habían desaparecido el cuerpo de la niña, bajo la creencia de que “sin cuerpo no hay delito”.

Ambos hombres residen en el sector Barrero del municipio de Imbert, en la provincia Puerto Plata. Los acusados permanecen bajo custodia en la Subdirección de Investigaciones Criminales mientras avanzan las indagatorias del caso.

CDN también pudo confirmar que las pruebas forenses practicadas a los detenidos revelaron que uno de ellos presentaba laceraciones en el pene. Este es un hallazgo que forma parte del expediente investigativo.

La investigación la ordenó directamente por el director general de la Policía Nacional. El mismo instruyó al director de Investigaciones Criminales, general Matos Pérez; al director de Homicidios, coronel Sánchez Pérez. También al encargado del Departamento de Personas Desaparecidas, teniente coronel Pérez Méndez, a dar seguimiento estricto al caso.

FUENTE: CDN