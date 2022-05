«Estoy muerta en vida», reacción de la mujer que se desnudó en estación del Metro Mamá Tingó

“Estoy muerta en vida”, fue la reacción de Diorka Díaz, la mujer que la semana pasada se desnudó en la estación de Metro de Santo Domingo, Mamá Tingó, como forma de protesta.

La joven madre lamentó que se haya viralizado su desnudez. Indicó que tuvo ese comportamiento con el agente porque que éste le impidió el paso al servicio de transporte ferroviario porque no llevaba consigo su tarjeta.

“Si me querían matar, ya me mataron. Estoy muerta en vida. ¿Dónde está el dolor humano? ¿Por qué subieron eso a las redes? ¿Qué daño les he hecho?”, deploró en un video que colgó en su cuenta de Tik Tok.

La señora también grabó otro ángulo de su protesta ese 11 de mayo. Narró que había olvidado su tarjeta del Metro y había solicitado que la dejaran pasar sin pagar; ante la negativa de los agentes, le vociferó improperios.

“Voy a llamar la atención, me voy a encuerar aquí. A donde quiera yo lo hago. Que me suban a las redes”, fue su expresión antes de desvestirse el pasado miércoles frente a decenas de personas. Díaz anda con su hijo menor de edad, quien, aunque estuvo en la escena, se mantuvo distraído con un celular todo el tiempo.

Una fuente dijo a Diario Libre que las autoridades aplicaron el protocolo para ese caso, llamando al 9-1-1, debido que supuestamente la dama presentaba una conducta de perturbación mental, se informó.

«Aparentemente por la incoherencia y el comportamiento que presentaba, parecía tener problemas mentales, el 9-1-1 la retira del área y ellos (las autoridades de Metro) continuaron con su trabajo normal”, indicó.

Hasta el momento, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), entidad que maneja el Metro y el Teleférico de Santo Domingo, no se ha pronunciado al respecto.

