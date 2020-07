Estratega de Abinader: Si hubiera sido contra Leonel hubiese sido más difícil

Mauricio de Vengoechea, principal estratega internacional de la campaña de Luis Abinader, tiene algunas consideraciones interesantes sobre la recién terminada campaña electoral.

De Vengoechea cree que si las elecciones se hubieran celebrado en mayo, como estaban primeramente planteadas, su candidato hubiera ganado con el 60% de los votos válidos emitidos, en lugar del 52% que terminaron registrando.

Y también cree que si la elección presidencial no se daba con Gonzalo Castillo como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y se daba con Leonel Fernández como cabeza, “seguramente hubiésemos ganado, pero habría sido más difícil”.

“El que se haya dividido el partido del Gobierno, que Leonel haya salido, llevarse un porcentaje, me parece que también nos ayudó”, dijo De Vengoechea en un conversatorio en el que analizó los resultados electorales y el triunfo de su candidato.

“Como les ayudó a ellos en su momento haber dividido el PRD. Como decía Maquiavelo: divide y vencerás”, señaló para reforzar su idea de que la división del partido morado terminó beneficiándoles.

En una parte del conversatorio, Mauricio De Vengoechea señaló que para suerte de ellos, de la candidatura de Luis Abinader, el candidato del Gobierno no solo no hablaba de ningún tema “sino que no entendía ninguno”.

Sobre los recursos usados en campaña electoral, y las dadivas entregadas en medio de la pandemia del coronavirus, el estratega internacional dijo el candidato del PLD y del Gobierno dieron de todo “y lo que sigue”.

“Pero cometieron un error: lo hicieron con la imagen del candidato en los empaques y nosotros decidimos hacer la Ruta Solidaria, sin imagen de campaña. Lo hicimos de manera sincera, honesta, no por vender la marca de Luis”, señaló Mauricio De Vengoechea.

El estratega dijo que cuando asumió la dirección estratégica de la campaña presidencial el Partido Revolucionario Moderno tenía tan solo un 22% de simpatía del electorado. Desde ahí comenzaron a trabajar y a construir “la lógica de que la gente estaba cansada”, sustentada en que el PLD ya tenía 16 años seguidos de Gobierno, había gobernado 20 de 24 años y eso produce un desgaste natural.

Por igual dijo que una de las clave de la campaña fue ganar, en materia municipal, el Distrito Nacional con Carolina Mejía como alcaldesa.

Reveló que los números que manejaban de encuestas señalaban que Luis Abinader no era tan fuerte en la capital. “Por eso era fundamental ganar la capital en las municipales”, dijo.

“Si las elecciones hubiesen sido en mayo, ganábamos con un 60%. Estoy seguro la hubiésemos ganado por una diferencia mayor”, indicó.