Estrella favorece la modificación del permiso de exoneración de vehículos a legisladores

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, manifestó este lunes que está de acuerdo con que en algún momento pueda ser modificado el permiso de exoneración de impuestos a las importaciones de vehículos que disfrutan los legisladores dominicanos, lo cual está cometido en la Ley 57-96.

“En mi caso particular te puedo decir en mi caso que no he hecho uso de las exoneraciones, ni lo pienso hacer tampoco, no la pienso tomar. Yo espero, soy de los que creo, que en un momento dado eso pueda modificarse, pueda desaparecer. Hay gente que habla de que las exoneraciones se reduzcan por lo menos como un primer paso, y que se le ponga límite, que no sea abierta, pero particularmente es un compromiso que hice de campaña, yo respeto al que haga uso de ella, pero yo no la he utilizado”, indicó.

La Ley 57-96 es la normativa vigente que permite la facilidad a los legisladores.

Estrella sostuvo también que cuando se logren reducir los costos de campaña muchas situaciones como la de las exoneraciones irían quedando atrás.

“Creo que sobre eso tenemos que ir avanzando como sociedad, reducir los costos de campaña, porque al reducir los costos de campaña muchas de esas cosas deben ir quedando atrás:”, manifestó el senador en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.

Un reportaje publicado por Diario Libre indica que desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de septiembre de 2021, bajo la exoneración de impuestos a las importaciones de vehículos de que disfrutan los legisladores dominicanos por ley, se trajeron a la República Dominicana 1,148 vehículos cuyos valores de origen suman US$132,964,375.